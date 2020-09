Amazon lance le service de jeu Luna Cloud.



Amazon a rejoint les rangs d'autres géants de la technologie en lançant son propre service de streaming de jeux en nuage. Luna est un service de jeu en nuage qui vous permet de jouer à des jeux sur des appareils Fire TV, PC et Mac compatibles, ainsi que via des applications Web sur iPhone et iPad.



Le nouveau service sera en concurrence avec Google Stadia, Microsoft xCloud, NVIDIA GeForce Now, SONY PlayStation Now et d'autres services de boutique tels que Shadow ou Vortex. Luna est actuellement en phase d'invitation uniquement avec un prix initial de 5.99 Dollars par mois pour Luna + en accès anticipé. Luna + prend en charge le jeu sur deux appareils à la fois avec des résolutions allant jusqu'à 1080p 60 FPS avec prise en charge 4K à venir pour certains titres.







Luna propose des chaînes de jeux qui donnent accès à une sélection de jeux spécifiés pour un tarif mensuel actuellement, seul Luna + est proposé avec une chaîne Ubisoft à venir. Luna + propose une variété de jeux d'action, d'aventure, de plateforme, d'indie, de tir, de RPG, de course et classiques d'Ubisoft, Capcom, 505 Games et Team 17, avec plus de jeux à ajouter au fil du temps.







Certains des principaux jeux de la plate-forme incluent Control, Grid, Resident Evil 7, Metro Exodus, ABZÛ, Overcooked 2 et Two Point Hospital. La chaîne Ubisoft comprendra une variété de jeux, y compris Watch Dogs: Legion avec tous les DLC déverrouillés pour jouer sur un seul appareil moyennant des frais mensuels encore inopinés.







Luna est compatible avec le contrôleur Xbox One, le contrôleur DualShock 4, le clavier/souris et le contrôleur Luna. Le contrôleur Luna est un nouveau contrôleur conçu spécifiquement pour le service qui peut se connecter à des appareils compatibles via Bluetooth ou USB, le contrôleur comprend l'intégration Alexa et Twitch.



L'intégration Twitch permet de basculer facilement entre les flux Twitch et les jeux Luna sur les titres compatibles. Amazon recommande une vitesse Internet minimale de 10 Mbps pour les jeux 1080p et de 35 Mbps pour 4K. En accès anticipé, Luna n'est disponible que pour les États-Unis continentaux.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP