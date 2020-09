EK lance le liquide de refroidissement Mystic Fog Cryofuel pour des effets D-RGB vifs.



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement pour ordinateurs, a lancé un tout nouveau liquide de refroidissement axé sur RVB basé sur la dernière formule avec une stabilité durable et une réactivité D-RGB adressable vive. Le liquide de refroidissement est spécialement développé pour apporter la meilleure dispersion de la lumière possible à divers produits de refroidissement liquide pour PC, et il s'appelle EK-CryoFuel Mystic Fog. Le liquide de refroidissement est déjà disponible dans des bouteilles en édition limitée.







Le nouveau liquide de refroidissement contient tout ce dont un système de refroidissement liquide haut de gamme a besoin pour des performances thermiques efficaces et pour fournir la protection nécessaire aux blocs d'eau. Il contient les inhibiteurs de corrosion synergiques essentiels et les inhibiteurs biologiques, favorisant une efficacité thermique élevée et une durée de vie longue et sûre pour les produits de refroidissement liquide.







Avec d'innombrables heures de tests de scénarios en interne et par des tiers, EK-CryoFuel Mystic Fog est l'un des liquides de refroidissement les plus stables chimiquement qui offre aux amateurs le meilleur niveau de performance et d'efficacité thermique possible.



La principale caractéristique de la nouvelle formule de liquide de refroidissement est le rapport parfait entre les particules en suspension et la base de liquide de refroidissement transparent, ce qui confère au liquide de refroidissement sa capacité unique à disperser la lumière. Cela fournira la meilleure base possible pour des effets D-RGB adressables vifs à l'intérieur de tout système de refroidissement liquide.







Le liquide de refroidissement Mystic Fog ne sédimentera pas après de longues heures d'inactivité de la boucle de refroidissement. Conçu spécifiquement pour les systèmes informatiques de refroidissement liquide, le EK-CryoFuel offre une durée de conservation de 2 ans à compter de la date de mise en bouteille. Pour obtenir les meilleurs effets de dispersion de la lumière d'EK-CryoFuel Mystic Fog, il est recommandé de remplacer le liquide de refroidissement tous les six mois.



Comme tous les liquides de refroidissement EK-CryoFuel, il se présente sous forme de prémélange (1000 ml) et de concentré (250 ml). Mystic Fog porte la date de production et le code de lot, qui est imprimé sur le dessus du capuchon pour un suivi plus précis de la durée de conservation. Il est également biodégradable (90% en 10 jours) et ne restera pas dans l'environnement ni ne se bioaccumule.



EK-CryoFuel contient des inhibiteurs de corrosion synergiques pour protéger les métaux couramment trouvés dans les systèmes de refroidissement liquide des ordinateurs. Il a été testé conformément à la norme BS5117 (ASTM D1384) et satisfait aux normes de corrosion pour le cuivre, le laiton et l'acier inoxydable. Il contient également des inhibiteurs de tartre et biologiques pour éviter l'encrassement, favorisant ainsi une longue durée de vie opérationnelle et une efficacité thermique élevée pour le meilleur rapport qualité/performance.



Disponibilité et prix



Le liquide de refroidissement EK-CryoFuel Mystic Fog est fabriqué en Slovénie, en Europe, et est facilement disponible à la commande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires.



Les prix :



- EK-CryoFuel Mystic Fog (Concentrate 250mL) - 12.90 euros : Cliquez ICI,

- EK-CryoFuel Mystic Fog (Premix 1000mL) Limited Edition - 15.90 euros : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP