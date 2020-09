SteelSeries lance la souris de jeu sans fil Rival 3.



SteelSeries, le leader des périphériques de jeu et d'esport, annonce aujourd'hui la souris de jeu sans fil Rival 3, offrant une double polyvalence sans fil, plus de 400 heures d'autonomie de la batterie et un nouveau capteur de jeu économe en énergie à un prix accessible.







La Rival 3 Wireless est la première souris de jeu à intégrer le nouveau capteur optique de jeu TrueMove Air de SteelSeries. Ce capteur est le capteur le plus économe en énergie jamais conçu par SteelSeries. Cette technologie révolutionnaire offre une autonomie de plus de 400 heures à la pointe de l'industrie pour une utilisation ininterrompue pendant un an ou plus. Les joueurs peuvent désormais jouer en toute confiance à chaque moment crucial du jeu, sans se soucier de devoir recharger ou remplacer leur batterie.



L’incroyable efficacité énergétique du Rival 3 Wireless est également due à la nouvelle technologie Quantum 2.0 Wireless de SteelSeries. La connexion USB sans fil 2,4 GHz permet aux joueurs de profiter pleinement du taux d'interrogation de 1000 Hz pendant un jeu intense et offre un temps de réponse ultra-faible latence de 1 ms, leur donnant la liberté des performances sans fil, mais la réactivité d'une souris filaire. Avec la connexion Bluetooth 5.0 ajoutée, elle fonctionne également comme une excellente souris lors de vos déplacements.







Un autre avantage de la technologie sans fil Quantum 2.0 est la nouvelle optimisation automatique des canaux de SteelSeries. Cela garantit la stabilité de la connexion sans fil, car la souris et le récepteur transfèrent des données en utilisant à la fois une haute et une basse fréquence. Les interférences de fréquence peuvent provenir d'appareils Bluetooth ou de téléphones portables, et cette technologie garantit que si un canal rencontre des interférences, la souris passera de manière transparente au deuxième canal afin de maintenir une connexion sans fil solide sans manquer un battement.



Capteur optique TrueMove Air



Le TrueMove Air est un capteur personnalisé de 18000 CPI, 400 IPS, 40G développé avec PixArt pour assurer les meilleures performances de sa catégorie dans les modes 2,4 GHz et Bluetooth, afin que les joueurs puissent profiter d'une précision absolue dans le jeu et profiter de performances incroyables lors de leurs déplacements. Comme TrueMove Pro trouvé dans le Sensei Ten, le TrueMove Air offre également un suivi d'inclinaison transparent lors du levage et du repositionnement de la souris pendant un jeu rapide et intense.



Le Rival 3 Wireless est construit à partir d'un polymère hyper-durable pour une durabilité incroyable, avec des commutateurs à clic mécaniques évalués pour 60 millions de clics. Le poids du Rival 3 Wireless peut également être ajusté. Les joueurs peuvent choisir d'utiliser soit deux piles AAA (106 g), soit s'ils se soucient plus d'avoir une souris légère que de la durée de vie de la batterie, ils peuvent jouer avec un seul AAA installé (95 g). La souris dispose également d'une mémoire intégrée pour enregistrer jusqu'à cinq profils CPI et est entièrement personnalisable via SteelSeries Engine.



Voici la fiche technique :



- Capteur : SteelSeries TrueMove Air,

- Type de capteur : Optique,

- IPC : 100 à 18 000 par incréments de 100 IPC,

- IPS : 400, sur les surfaces SteelSeries QcK,

- Accélération : 35G,

- Taux d'interrogation : 1000Hz 1 ms,

- Accélération matérielle : Aucune (aucune accélération matérielle),

- Matériau de la couverture arrière : Finition noire mate,

- Construction du noyau : Plastique ABS,

- Forme : Ergonomique, droitier,

- Style de poignée : Griffe ou bout du doigt,

- Nombre de boutons : 6,

- Type de commutateur : Commutateurs mécaniques SteelSeries, évalués pour 60 millions de clics,

- Éclairage : 1 zones RVB,

- Poids : 106g (deux batteries), 96g (une batterie),

- Longueur : 120,60 mm/4,74 pouces,

- Largeur : 58,30 mm/2,30 pouces (avant), 67,00 mm/2,64 pouces (arrière),

- Hauteur : 21,50 mm/0,85 pouces (avant), 37,90 mm/1,49 pouces (arrière),

- Connexion : 2,4 GHz/Bluetooth 5.0,

- Autonomie de la batterie : 400+ heures.



Le Rival 3 Wireless est maintenant disponible au Royaume-Uni pour 54.99 £ (59.90 euros).



