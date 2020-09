GELID présente : Le SLIM SILENCE AM4.



GELID présente le dernier refroidisseur de processeur à profil bas 1U pour le socket grand public AMD AM4 - le GELID SLIM SILENCE AM4. Conçu pour les HTPC, les Panel PC et les serveurs 1U, le GELID SLIM SILENCE AM4 ne mesure que 28 mm de hauteur et s'adapte à la plupart des châssis de type mince. Il est livré avec un double caloduc intégré dans la base du dissipateur thermique refroidi par un ventilateur PWM silencieux de 65 mm sans cadre avec roulement à billes qui fonctionne avec un bruit minimal fournissant un flux d'air suffisant.







Le refroidisseur de processeur GELID SLIM SILENCE AM4 ne pèse que 206 grammes avec une compatibilité améliorée avec les applications Panel PC et Car PC légers. Le refroidisseur à profil bas prend en charge les processeurs AM4 AMD Ryzen avec TDP jusqu'à 85 W. Le refroidisseur est conforme RoHS et WEEE et bénéficie d'une garantie de 5 ans de GELID.







«SLIM SILENCE AM4 est mince, léger et silencieux. Construit avec le double caloduc suralimenté et le dissipateur thermique optimisé, il offre des performances de refroidissement exceptionnelles et assure une compatibilité affinée pour votre Slim PC », a déclaré Gebhard Scherrer, directeur des ventes de GELID Solutions Ltd.



Son prix est de : 19 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



