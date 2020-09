CORSAIR lance la gamme de blocs d'alimentation d'entrée de gamme CX-F RGB.



CORSAIR a annoncé aujourd'hui le lancement d'une gamme de blocs d'alimentation d'entrée de gamme avec des prétentions RVB à la renommée. La nouvelle série CX-F est destinée au marché d'entrée de gamme et est disponible en 550 W, 650 W et 750 W, couvrant ainsi toutes les capacités d'alimentation grand public. Les éléments RVB sont présents uniquement dans le ventilateur de 120 mm, ses 8 éléments LED étant configurables séparément via le propre logiciel iCue de CORSAIR ou en le connectant à l'un des ports ARGB 5 V de votre carte mère. Le bloc d'alimentation comporte en outre huit couleurs distinctes et neuf modes d'éclairage prédéfinis. Les couleurs des blocs d'alimentation sont disponibles en noir ou en blanc dans toute la gamme de produits.







Tous les blocs d'alimentation sont certifiés 80 Plus Bronze, avec une efficacité de fourniture d'énergie jusqu'à 88%, où un seul rail + 12 V alimente vos composants. La série CX-F présente en outre une conception de câblage modulaire pour des constructions plus ordonnées, des condensateurs électrolytiques japonais de 105 ° C et une garantie de 5 ans soutenue par CORSAIR.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



L'OEM derrière ces conceptions est HEC, et le prix est fixé à 85 Dollars pour la variante 550 W, 100 Dollars pour 650 W et 110 Dollars pour le bloc d'alimentation d'une capacité de 750 W.



TECHPOWERUP