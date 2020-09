Les utilisateurs du RTX 3080 signalent des pannes sur le bureau pendant le jeu !



Un certain nombre d'utilisateurs de RTX 3080 ont signalé des pannes sur leur ordinateur de bureau en jouant sur leurs cartes graphiques Ampere nouvellement acquises. Les rapports ont augmenté dans de nombreux lieux de discussion sur le matériel (ComputerBase, LinusTechTips, NVIDIA, Tom's Hardware, Tweakers et Reddit), et semblent être dissociés d'un fournisseur RTX 3080 particulier (les cartes graphiques ZOTAC, MSI, EVGA et NVIDIA Founders Edition sont toutes mentionné).







Apparemment, ce crash sur le bureau se produit une fois que l'horloge Boost du RTX 3080 dépasse 2,0 GHz. Un certain nombre de causes pourraient être avancées pour ces problèmes : une alimentation électrique insuffisante, des pannes de température du GPU ou même un simple problème au niveau du pilote (bien que celui-ci semble être le moins probable). Ni NVIDIA ni aucun de ses partenaires AIB n'ont parlé de ce problème, et les points de vente de critiques n'ont pas mentionné cet événement - probablement parce qu'ils ne l'ont jamais fait, du moins sur les échantillons envoyés aux critiques.



Pour l'instant, il semble que le downclocking manuel de la carte graphique de 50 à 100 MHz pourrait être une solution temporaire au problème pendant son dépannage. Une tournure malheureuse des événements pour les utilisateurs du dernier et du meilleur de NVIDIA, mais il vaut sûrement mieux faire face à une très légère baisse des performances en échange de la stabilité du système.



COMPUTERBASE