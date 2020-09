NVIDIA : Performances RTX 3090 10 à 15% supérieures à celles du RTX 3080 en 4K.



NVIDIA eux-mêmes ont partagé des diapositives de performances pour leur imminente carte graphique RTX 3090, le nouveau produit halo qui a été commercialisé sous le nom de nouveau Titan. Les Titans de la génération précédente ont réalisé des améliorations de performances extrêmement faibles par rapport aux cartes haut de gamme de NVIDIA (voir RTX 2080 Ti vs RTX Titan, une différence de performance moyenne de 8% en faveur du Titan. Selon la société, les utilisateurs devraient attendez-vous à une amélioration des performances légèrement supérieure cette fois-ci, bien que les performances supérieures de 10 à 15% en 4K semblent toujours maigres - en termes de prix/performances purs - pour le consommateur moyen.







Le consommateur moyen qui n'est pas l'objectif principal de cette carte graphique et de ses 24 Go gigantesques de mémoire GDDR6X, de toute façon - cela s'adresse davantage aux foules semi-professionnelles ou professionnelles travaillant avec des logiciels spécialisés, que ce soit dans le rendu ou l'IA- charges de travail basées. Le RTX 3090 n'est donc pas tant un produit pour les passionnés d'informatique avertis, mais plutôt un produit halo pour les joueurs et un produit crucial pour les professionnels et les universitaires.







La maigre différence de performances pose également la question d'un RTX 3080 Ti lancé avec plus de différences de silicium autre qu'un doublement de la mémoire à 20 Go. Si l'augmentation de 20% des ressources sur puce du RTX 3090 (10496 contre 8704 cœurs CUDA) offre une augmentation des performances de 10 à 15% par rapport au RTX 3080 (avec un prix presque doublé, de 699 $ à 1499 $), alors c'est le plafond pour l'augmentation des performances que nous pouvons attendre d'un RTX 3080 Ti/SUPER. Il n'y a pas autant d'espace dans la pile de produits NVIDIA pour un autre produit haute performance que ce à quoi on pourrait s'attendre en fonction des unités de tarification et d'exécution. Le seul appel à la renommée de la carte est son support DLSS 8K - mais il reste à voir à quel point cela devient pertinent (le pari de cet éditeur ? Pas grand-chose du tout).



NVIDIA