ADATA XPG dévoile le mini PC de jeu XPG GAIA.



ADATA XPG, un fournisseur de systèmes, de composants et de périphériques pour les joueurs, les professionnels de l'e-sport et les passionnés de technologie, annonce aujourd'hui le mini PC de jeu XPG GAIA. Le XPG GAIA est un système compact de 5 litres conçu pour les joueurs et les créateurs qui ont un espace de bureau limité mais ne veulent pas compromettre la puissance et les fonctionnalités de calcul.







Basé sur le kit Intel NUC 9 Extreme - Ghost Canyon, le XPG GAIA est équipé d'un processeur Intel Core i9-9980HK [1] qui fonctionne jusqu'à 5,00 GHz et dispose de huit cœurs. Il génère également moins de chaleur et consomme moins d'énergie grâce à son faible TDP de 45 W. De plus, le XPG GAIA peut être équipé d'une carte graphique supplémentaire, jusqu'à 202 mm pour le rendre pérenne.







Avec un format compact de 5 litres, le XPG GAIA libèrera un espace précieux sur les bureaux ou les tables pour garder les choses en ordre. Sa taille le rend idéal pour les petits espaces, tels que les dortoirs, les studios et les petits bureaux. Le petit facteur de forme permet également de se déplacer relativement facilement en cas de besoin, idéal pour amener des soirées LAN ou des influenceurs en déplacement.



Son design extérieur épuré et minimaliste avec des panneaux latéraux en maille s'intègre parfaitement dans presque tous les espaces. Au-delà de la forme, les panneaux latéraux en maille offrent également un contrôle thermique optimal et un refroidissement efficaces supérieurs à ceux des ordinateurs portables.



Le XPG GAIA est livré avec une DRAM triée 32 Go (2x16 Go) à 3200 MHz, qui offre une stabilité ultime et des vitesses à couper le souffle tout en prenant en charge Intel XMP 2.0 pour un overclocking stable et sans tracas. Pendant ce temps, un disque SSD XPG SX8200 Pro primé offre des vitesses de lecture/écriture séquentielles allant jusqu'à 3500/3000 par seconde. En outre, il dispose d'une alimentation Flex ATX puissante mais très efficace avec une puissance nominale de 500 W 80 Plus Platinum, qui peut maintenir de faibles niveaux de bruit jusqu'à 40 dB, garantissant une distraction minimale.



Au-delà de ses caractéristiques de performance de base, le XPG GAIA est également livré avec une foule de fonctionnalités essentielles qui rendront les jeux et la création de contenu à la maison plus faciles. Avec la prise en charge du Wi-Fi 6, le XPG GAIA permet aux routeurs de communiquer avec plusieurs appareils à la fois et d'envoyer des données à plusieurs appareils dans la même diffusion avec une portée de transmission plus large. De plus, les utilisateurs bénéficieront également d'une connectivité E/S polyvalente avec Thunderbolt 3 pour une connectivité sans tracas avec des moniteurs supplémentaires et d'autres périphériques externes.



Le XPG GAIA est maintenant disponible dans les Amériques et au Japon. XPG fournira une quantité limitée d'une copie gratuite de Marvel's Avengers à chaque achat de XPG GAIA.



