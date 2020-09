TeamGroup lance les modules de mémoire DDR4 T-CREATE Classic 10L destinés aux créateurs.



TeamGroup a récemment annoncé un autre ajout à sa gamme de mémoire DDR4, spécialement destiné aux créateurs. La nouvelle gamme T-Create, qui porte bien son nom, présente une esthétique propre et de retour aux sources avec des dissipateurs de chaleur en métal minces qui ne sont pas trop voyants et sont absents de tout RVB. Les nouvelles puces sont disponibles dans des capacités allant de 16 Go (2 x 8 Go) à 64 Go (2x 32 Go). Les vitesses disponibles sont définies sur DDR4-3200 (timings 22-22-22-52 et 1,20 V) et DDR4-2666 (minutages 19-19-19-43 et 1,20 V).







Le TeamGroup T-Create Classic 10L est doté d'un circuit imprimé à 10 couches et d'une garantie à vie limitée, et est disponible en blanc argenté.



Le prix commence à 56.99 Dollars pour le kit 2x 8 Go 2666 MHz et va jusqu'à 216.99 Dollars pour le kit 2x 32 Go 3200 MHz.



