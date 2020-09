Xiaomi pourrait se préparer à lancer des moniteurs de jeu 240 Hz, 360 Hz 1080p à partir de 145 Dollars.



Les rapports diffusés sur le Web indiquent que Xiaomi envisage de prendre d'assaut le marché du taux de rafraîchissement élevé, à la suite de versions très intéressantes sur le marché des écrans de jeu plus «grand public». Selon certains rapports, la société se prépare à une annonce le 11 novembre 2020 pour le lancement d'un nouveau moniteur à taux de rafraîchissement élevé de 1080p. Les sources semblent être en désaccord sur le taux de rafraîchissement réel - que ce soit 240 Hz ou 360 Hz - mais elles sont catégoriques sur le fait qu'un produit - ou peut-être les deux produits - émergera.











Le prix de 145 $ est quelque chose que Xiaomi pourrait bien réussir; l'entreprise a tendance à parier d'abord sur la pénétration du marché, avant d'étendre sa production avec des produits ASP plus élevés. La diagonale devrait être de l'ordre de 24,5 pouces, et un panneau 1080p est pratiquement garanti à ces taux de rafraîchissement.



Le type de technologie de panneau en jeu n'est actuellement pas certain - certains mentionnent les solutions IPS d'AUO, tandis que d'autres affirment qu'un panneau TN est obligatoire pour atteindre ces prix. Il n'y a que peu de technologie qui peut être achetée avec 145 Dollars.



Cela dit, ce moniteur pourrait devenir une proposition extrêmement attrayante pour les joueurs à petit budget, même si nous savons tous que 360 Hz (et même 240 Hz) à 1080p sont quelque peu difficile à réaliser en raison des limitations de performances du processeur.



