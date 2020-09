Samsung offre des performances SSD de niveau supérieur avec le 980 PRO.



Samsung Electronics, le leader mondial de la technologie de mémoire avancée, a dévoilé aujourd'hui le premier disque SSD (SSD) PCIe 4.0 NVMe grand public de la société - le Samsung SSD 980 PRO. Le nouveau 980 PRO est conçu pour les professionnels et les consommateurs qui recherchent des performances de pointe dans leurs PC, stations de travail et consoles de jeux haut de gamme.



«Au fil des ans, Samsung a constamment remis en question les limites des solutions de stockage de mémoire flash à haute vitesse», a déclaré le Dr Mike Mang, vice-président de Memory Brand Product Biz chez Samsung Electronics. "Le nouveau 980 PRO SSD reflète notre engagement continu à fournir des produits exceptionnels que les consommateurs attendent de Samsung."







Optimisé pour la gestion des applications gourmandes en données, le 980 PRO est idéal pour les consommateurs et les professionnels qui travaillent avec des contenus 4K et 8K et jouent à des jeux riches en graphiques. Tous les composants clés, y compris le contrôleur Elpis personnalisé, V-NAND et DRAM, sont entièrement conçus en interne pour offrir le plein potentiel de PCIe 4.0.



Cela permet au 980 PRO de fournir des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles allant jusqu'à 7000 Mo/s et 5000 Mo/s respectivement, ainsi que des vitesses de lecture et d'écriture aléatoires allant jusqu'à 1000K IOPS, ce qui le rend jusqu'à deux fois plus rapide que PCIe 3.0 SSD et jusqu'à 12,7 fois plus rapide que les SSD SATA.



En plus de performances améliorées, le 980 PRO est livré avec des solutions de contrôle thermique exceptionnelles pour une fiabilité améliorée. Alors que la plupart des SSD NVMe hautes performances d'aujourd'hui reposent sur des dissipateurs thermiques externes en cuivre pour diffuser la chaleur, le 980 PRO de Samsung utilise un revêtement en nickel sur le contrôleur ainsi qu'une étiquette de dissipateur de chaleur à l'arrière du SSD pour une gestion thermique efficace.



Ces fonctions innovantes de dissipation de la chaleur permettent également au lecteur de conserver son format M.2 compact et fin. La technologie Dynamic Thermal Guard de Samsung garantit en outre que la température du disque reste au niveau optimal, minimisant les fluctuations de performances sur le long terme.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Voici la fiche technique :







Le Samsung SSD 980 PRO est disponible en modèles 1 To, 500 Go et 250 Go, et sera disponible dans le monde entier à partir de ce mois-ci, tandis que le modèle de capacité 2 To sera disponible d'ici la fin de cette année.



Les prix de détail suggérés par le fabricant du 980 PRO commencent à 89.99 Dollars pour le modèle 250 Go.



