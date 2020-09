ADATA XPG lance les modules de mémoire RVB SPECTRIX D50 Xtreme DDR4.



XPG, un fournisseur de systèmes, de composants et de périphériques pour les joueurs, les professionnels de l'eSport et les passionnés de technologie, annonce aujourd'hui le module de mémoire XPG SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB. Offrant des vitesses allant jusqu'à 5000 Hz, le XPG SPECTRIX D50 Xtreme n'est pas seulement une question de performances, mais également de forme avec son dissipateur de chaleur solidement construit avec de magnifiques lignes géométriques, un éclairage RVB éblouissant et une surface réfléchissante époustouflante.







Fabriqué avec uniquement des puces et des circuits imprimés de la plus haute qualité, le SPECTRIX D50 Xtreme offre le summum en matière de stabilité, de fiabilité, ainsi que des vitesses allant jusqu'à 5000 MHz. De plus, il prend en charge les dernières plates-formes Intel et AMD.



Le SPECTRIX D50 Xtreme est également un looker avec la combinaison de ses lignes géométriques indentées, de sa barre lumineuse RVB triangulaire et d'une surface polie et galvanisée avec un éclat de miroir. Le SPECTRIX D50 Xtreme se présente sous la forme d'un double kit d'une capacité de 8 Go par module et en deux variantes de performances, 4800 MHz et 5000 MHz.







Avec l'application XPG RGB Sync ou un logiciel RVB d'une grande marque de cartes mères, les utilisateurs peuvent basculer entre trois modes RVB - Statique, Respiration et Comète. En plus des trois modes, les utilisateurs peuvent également le régler en mode Musique pour se synchroniser avec leurs morceaux préférés.



Le SPECTRIX D50 Xtreme est entièrement compatible XMP 2.0 pour rendre l'overclocking sans effort lorsqu'il est installé sur des PC prenant également en charge XMP 2.0. La prise en charge de XMP 2.0 signifie que les utilisateurs ont plus de moyens d'accéder à l'overclocking de la mémoire, y compris directement à partir du système d'exploitation plutôt que via des paramètres BIOS plus complexes.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP