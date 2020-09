Genesis annonce la souris de jeu ergonomique Krypton 510.



Genesis Krypton 510 est une souris de jeu qui offre confort, haute efficacité et durabilité à un prix abordable. Le fabricant se concentre sur une finition mate pratique et un éclairage RVB efficace. Equipé d'un capteur précis, il devrait répondre à toutes les exigences des amateurs de jeux.







Genesis Krypton 510 est une souris de jeu programmable. Le fabricant l'a équipé d'un logiciel, qui permet aux utilisateurs d'assigner des fonctions à l'un des six boutons, ainsi que de sauvegarder leurs séquences sous forme de macros. Les préférences peuvent être enregistrées dans la mémoire intégrée. En combinaison avec le capteur optique PixArt PMW 3325 avec une sensibilité de 400-7200 DPI, les joueurs reçoivent un appareil précis avec une haute configurabilité.







Pesant aussi peu que 100 g, la conception comprend une finition mate et une poignée latérale en caoutchouc. Ils doivent garder la souris propre et offrir une bonne tenue tout en effectuant des mouvements dynamiques. L'ensemble est complété par l'éclairage PRISMO RGB. L'éclairage se trouve également sur le rouleau, le logo du fabricant et la bande LED qui entoure le boîtier, éclairant les côtés de la souris. À l'intérieur, vous trouverez des commutateurs Omron avec une durabilité de 10 millions de clics.







Selon ses spécifications, la souris de jeu Genesis Krypton 510 peut suivre les mouvements à une vitesse de 100 pouces par seconde et gère une accélération jusqu'à 20 G. La fréquence d'interrogation déclarée est de 1000 Hz. L'appareil se connecte à l'ordinateur avec un câble USB de 2 m de long.







Spécifications techniques :



- Modèle de souris : câble,

- taille : 131 x 68 x 43 mm,

- poids : 98 g,

- capteur : PixArt PMW3325,

- sensibilité : 400 - 7200 DPI,

- max. vitesse de suivi : jusqu'à 100 pouces par seconde,

- accélération : jusqu'à 20 G,

- taux d'interrogation : 1000 Hz,

- mémoire intégrée : oui,

- nombre de boutons : 6,

- logiciel : oui, avec la possibilité d'enregistrer les macros,

- éclairage : oui, LED RVB avec effet PRISMO,

- cordon : 2 m USB,

- compatibilité : Windows XP / Vista / 7/8/10, Linux, Android.



La souris gaming Genesis Krypton sera disponible dans les magasins au prix de 23 euros.



TECHPOWERUP