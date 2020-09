CORSAIR lance la station d'accueil TBT100 Thunderbolt 3.



CORSAIR, un leader mondial des périphériques de jeu hautes performances et des composants passionnés, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa toute première station d'accueil Thunderbolt 3, la CORSAIR TBT100. Combinant un design industriel emblématique, une construction en aluminium, un fonctionnement intuitif et une alimentation intelligente, le TBT100 met la puissance de Thunderbolt 3 à portée de main, avec une vaste gamme de ports et de connexions qui en font le cœur de la configuration de votre poste de travail.







Le TBT100 s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement de travail grâce à son boîtier en aluminium élégant et à son profil mince. Sa petite taille contredit l'énorme bande passante de 40 Gbit/s et la puissance fournie par Thunderbolt 3, permettant au TBT100 de connecter une gamme complète d'appareils, en même temps. Équipé de deux ports USB Type-C 10 Gbps haut débit et de deux ports USB 5 Gbps pour transférer à la fois les données et l'alimentation vers vos périphériques USB, le TBT100 peut connecter jusqu'à quatre périphériques USB à pleine puissance.







Pour les configurations à deux moniteurs, le TBT100 comprend deux ports HDMI 2.0, capables de gérer deux écrans jusqu'à 4K 60Hz en HDR dynamique, ainsi qu'une prise combinée entrée/sortie 3,5 mm pour votre audio. Un port Gigabit Ethernet se connecte à votre réseau local à des vitesses ultra-rapides, tandis qu'un lecteur de carte SD UHS-II intégré offre un accès pratique au stockage portable. Il existe même une fente de sécurité Kensington pour empêcher vos collègues envieux d'emprunter votre station d'accueil.







La technologie de charge intelligente signifie que le TBT100 fournit l'énergie plus efficacement en distribuant l'énergie uniquement là où c'est nécessaire, sans que vous ayez à lever le petit doigt. Capable de fournir jusqu'à un maximum de 85 W, le TBT100 peut fournir jusqu'à 30 W de puissance aux quatre ports USB, avec la puissance restante disponible pour l'ordinateur pour le chargement.







Avec un design élégant qui s'intègre parfaitement dans votre travail, votre maison ou votre travail à domicile, et une connexion plug-and-play facile pour être opérationnel rapidement sous macOS et Windows, le TBT100 allie simplicité et polyvalence pour mettre tous vos appareils à seulement un câble Thunderbolt 3.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP