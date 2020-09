AMD lance Ryzen 3000 C-Series pour les Chromebooks.



Aujourd'hui, AMD (NASDAQ: AMD) a annoncé les premiers processeurs mobiles AMD Ryzen et les derniers processeurs mobiles AMD Athlon pour les plates-formes Chromebook, avec une navigation Web jusqu'à 178% plus rapide par rapport à la génération précédente. Conçue en collaboration avec Google, la gamme de processeurs mobiles AMD Ryzen et Athlon 3000 série C présente les tout premiers Chromebooks à architecture «Zen» avec des systèmes Acer, ASUS, HP et Lenovo lancés au quatrième trimestre 2020.



Le AMD Ryzen 3000 Les processeurs mobiles de la série C offrent des performances jusqu'à 212% supérieures pour le multitâche et la création de contenu par rapport à la génération précédente de Chromebooks AMD. Avec AMD Radeon Graphics intégré, les processeurs AMD Ryzen 3000 C-Series Mobile incluent les graphiques les plus puissants disponibles dans un Chromebook.











«Que les utilisateurs soient en ligne, hors ligne, en déplacement ou à la maison, les Chromebooks équipés de processeurs AMD Ryzen et Athlon offrent la combinaison du processeur, des graphiques et des performances globales nécessaires pour rester productifs et répondre aux exigences élevées de l'apprentissage à distance et le travail à distance », a déclaré Saeid Moshkelani, vice-président senior et directeur général, Client Compute, AMD.



"Nous sommes ravis de travailler avec Acer, ASUS, Google, HP et Lenovo pour augmenter considérablement le nombre de Chromebooks AMD et proposer des options plus puissantes avec le premier des nombreux systèmes Chromebook basés sur AMD Ryzen."



Processeurs mobiles AMD Ryzen et Athlon 3000 C-Series



Construits sur la puissante architecture «Zen» avec les meilleurs graphismes AMD Radeon de leur catégorie, les Chromebooks AMD sont rapides et réactifs lors de la navigation sur le Web, du multitâche ou de la diffusion de vidéos. Les processeurs mobiles 3000 C-Series à faible consommation d'énergie permettent des conceptions de Chromebook plus minces et plus légères qui offrent une longue durée de vie de la batterie ainsi que des capacités Wi-Fi 6 et Bluetooth 5 pour une connectivité améliorée.



Le processeur mobile AMD Ryzen 7 3700C offre des performances haut de gamme pour les Chromebooks, en apportant :



- Performances graphiques jusqu'à 251% supérieures par rapport aux Chromebooks AMD de la génération précédente,

- Performances de productivité de bureau jusqu'à 104% plus rapides par rapport aux Chromebooks AMD de la génération précédente,

- Performances de retouche photo jusqu'à 152% supérieures à celles des Chromebooks AMD de la génération précédente.











Citations des partenaires



Les processeurs mobiles AMD Ryzen et Athlon 3000 C-Series seront bientôt disponibles dans les systèmes des principaux partenaires OEM des marchés grand public, de l'éducation et des entreprises.



"Les Chromebooks continuent d'être un marché en pleine croissance où les clients recherchent des designs attrayants et des fonctionnalités de premier ordre pour alimenter leur travail, leur éducation et leurs jeux avec Chrome OS", a déclaré John Solomon, vice-président de Chrome OS chez Google.



«Notre partenariat avec AMD, ainsi que l'offre sans précédent de Chromebooks à processeur Ryzen, offrent aux consommateurs et aux entreprises un choix encore plus large de conceptions de Chromebook abordables qui offrent une connectivité ultra-rapide, une longue durée de vie de la batterie et la capacité d'alimenter des charges de travail multitâches.»



"Acer poursuit son histoire de leadership et d'innovation sur le marché des Chromebooks en utilisant les nouveaux processeurs mobiles AMD Ryzen et Athlon 3000 C-Series dans notre prochaine gamme de produits, qui donneront aux clients ce dont ils ont besoin pour exceller à l'école, au travail et à la maison", a déclaré James Lin, directeur général, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. "Nos nouveaux Chromebooks Acer basés sur AMD offriront un niveau élevé de puissance, de performances graphiques, de réactivité et d'efficacité, permettant à nos clients de s'attaquer à des projets difficiles et de profiter de la gamme croissante d'applications et d'extensions dans l'écosystème Chrome. "



«La main-d'œuvre d'aujourd'hui veut des appareils centrés sur le cloud puissants, sécurisés et faciles à utiliser, car ils s'adaptent aux nouvelles réalités du travail à domicile ou au bureau», a déclaré Andy Rhodes, directeur mondial de Commercial Personal Systems, HP Inc.



» Nous sommes fiers de notre collaboration continue avec AMD pour offrir aux utilisateurs professionnels des fonctionnalités avancées de sécurité et de gestion de Chrome Enterprise pour protéger les points finaux et unifier la gérabilité. Alimenté par le dernier processeur AMD Ryzen, le nouveau Chromebook Enterprise HP Pro c645 offre une puissance impressionnante et une sécurité de niveau entreprise et des fonctionnalités de gestion et des outils de collaboration transparents pour répondre aux besoins de productivité des utilisateurs professionnels partout. "



«Conçus pour répondre à l'évolution de la demande sur les ordinateurs portables, les systèmes Lenovo équipés de processeurs AMD équilibreront les performances et la portabilité, permettant aux utilisateurs de faire les choses à distance et en déplacement», a déclaré Jerry Paradise, vice-président, portefeuille commercial, PC et appareils intelligents chez Lenovo. "Avec des partenaires comme AMD, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients des expériences utilisateur rapides et réactives dans des conceptions d'ordinateurs portables puissants et portables."



TECHPOWERUP