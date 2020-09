AMD Radeon "Navy Flounder" comprend 40CU, mémoire GDDR6 192 bits.



AMD utilise des noms de code décalés tels que «Great Horned Owl», «Sienna Cichlid» et «Navy Flounder» pour identifier les sources de fuites en interne. Un de ces produits à venir, baptisé «Navy Flounder», est en passe de devenir un successeur possible du RX 5500 XT, le produit leader du segment 1080p de la société. Selon le code de calcul ROCm extrait par stblr sur Reddit, ce GPU est configuré avec 40 unités de calcul, un pas de 14 sur le RX 5500 XT, et conserve une interface mémoire GDDR6 de 192 bits de large.







En supposant que l'unité de calcul RDNA2 sur les processeurs graphiques Radeon RX de nouvelle génération dispose du même nombre de processeurs de flux par UC, nous examinons 2 560 processeurs de flux pour le «Navy Flounder», contre 80 sur «Sienna Cichlid». L'interface mémoire de 192 bits de large permet un degré élevé de segmentation pour les chefs de produit AMD pour les cartes graphiques de moins de 250 Dollars.



