Logitech annonce les souris sans fil MX Anywhere 3.



Aujourd'hui, Logitech a annoncé ses nouvelles souris compactes sans fil MX Anywhere 3 et MX Anywhere 3 pour Mac, des souris compactes conçues pour les créateurs avancés, les développeurs et tous ceux qui recherchent la performance, la portabilité et le confort partout où ils ont besoin de travailler.



La souris est conçue pour suivre pratiquement n'importe quelle surface, y compris le verre, lorsque vous la déplacez avec vous dans divers espaces de travail de la maison ou du bureau. Doté de la molette MagSpeed ​​de nouvelle génération, MX Anywhere 3 fait défiler silencieusement jusqu'à 1000 lignes par seconde et bascule automatiquement entre le mode cliquet et hyperfast, vous offrant la plus haute précision dans une souris compacte.



«MX Anywhere 3, le dernier ajout à la famille de produits premium MX, est spécialement conçu pour créer, fabriquer et faire à la vitesse de la pensée afin que vous puissiez maîtriser tout ce dont vous avez besoin», a déclaré Delphine Donne-Crock, directrice générale de la créativité et productivité chez Logitech. "Conçu pour améliorer votre flux de travail à tout moment et partout où vous avez besoin d'être productif, MX Anywhere 3 est confortable et s'adapte parfaitement aux petites mains."







MX Anywhere 3 se connecte sans fil jusqu'à 10 mètres de distance et dispose d'une charge rapide USB-C, restant alimenté jusqu'à 70 jours avec une charge complète, et une charge rapide d'une minute dure trois heures. Connectez jusqu'à trois appareils via la technologie sans fil Bluetooth ou le dongle USB Unifying inclus et passez de l'un à l'autre en appuyant simplement sur un bouton.



Personnalisez MX Anywhere 3 pour votre flux de travail spécifique, afin de pouvoir travailler plus rapidement avec des profils spécifiques aux applications prédéfinis. Associez MX Anywhere 3 aux touches MX pour une configuration idéale afin de pouvoir vraiment maîtriser tout ce dont vous avez besoin.



Compatibilité



MX Anywhere 3 fonctionne avec Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS et Linux. MX Anywhere 3 pour Mac est optimisé pour macOS, est compatible iPad et comprend un câble de chargement USB-C vers USB-C pour Mac.



Prix et disponibilité



Les logiciels Logitech MX Anywhere 3 et MX Anywhere 3 pour Mac seront disponibles à partir de septembre 2020 sur Logitech.com, BestBuy.com et Amazon.com aux États-Unis et chez certains détaillants dans le monde. Les deux souris sont disponibles en gris pâle et MX Anywhere 3 est également proposé en rose et graphite. Le prix de détail suggéré pour la MX Anywhere 3 et la MX Anywhere 3 pour Mac est de 79.99 Dollars.



TECHPOWERUP