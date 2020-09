Thermaltake annonce les châssis moyenne-tour Versa T25 TG, T35 TG RGB & H330 TG, H350 TG RGB.



Thermaltake, la principale marque de PC DIY haut de gamme pour les solutions de refroidissement, d'équipement de jeu et de mémoire passionnée, est ravie de présenter quatre châssis économiques, les châssis mi-tour Versa T25 TG/T35 TG RGB et H330 TG/H350 TG RGB. Les conceptions globales permettent aux utilisateurs d'afficher clairement leurs conceptions intérieures, le nouveau châssis Versa T25 TG et Versa T35 TG RGB est livré avec deux panneaux en verre trempé à l'avant et sur le site gauche. Alors que la Versa T25 TG a un panneau avant en verre trempé pleine grandeur, et la Versa T35 TG RGB a une ceinture RVB sur le panneau avant qui peut être contrôlée par le bouton RVB sur le port IO; présentant deux bandes RVB et des angles qui apportent une certaine torsion à la série Versa.





Étant l'un des deux boîtiers RVB, le châssis mi-tour H350 TG RGB hérite de la conception d'éclairage RVB cohérente tout en apportant de nouveaux éléments dans la série H. Le H350 TG RGB dispose également d'un bouton RVB avec une bande RVB contrôlable qui traverse le panneau avant mat, le distinguant de la version précédente. Le H330 TG, cependant, a un panneau solide en forme de trapèze tout en laissant le reste du panneau avant avec un design maillé filtré.



Les boîtiers RVB H330 TG et H350 TG ont un panneau latéral en verre trempé pour que les utilisateurs puissent également montrer leur design. Ces châssis d'entrée de gamme ont tous des entrées sur le panneau avant pour maximiser l'admission d'air, et chacun est livré avec un ventilateur préinstallé de 120 mm à l'arrière. Ces quatre boîtiers apportent non seulement une nouvelle apparence à la famille de châssis Thermaltake, mais assurent une excellente ventilation.







Caractéristiques du châssis mi-tour Thermaltake Versa T25 TG/T35 TG RGB et H330 TG/H350 TG RGB :



Panneau en verre trempé



La Versa T25 TG/T35 TG RGB est livrée avec deux panneaux en verre trempé de 4 mm à l'avant et à gauche, et le H330 TG/H350 TG RGB est livré avec un panneau en verre trempé de 4 mm sur le côté gauche. Par rapport aux panneaux acryliques standards, les panneaux en verre trempé sont plus épais et plus résistants aux rayures. En plus de cela, la conception du panneau latéral pleine grandeur vous permet d'afficher et de profiter de vos composants RVB.



Excellente réduction de la poussière



Un filtre de ventilateur magnétique pratique sur le dessus se fixe pour une filtration facile de la poussière et une protection contre les particules. À la base du châssis, des filtres de ventilateur supplémentaires peuvent offrir une excellente protection contre la saleté et la poussière.



Possibilités d'extension haut de gamme



Les Versa T25 TG, Versa T35 TG RGB, H330 TG et H350 TG RGB ont d'excellentes options extensibles. Ils peuvent tous prendre en charge un refroidisseur de processeur d'une hauteur maximale de 150 mm; Le placement du GPU prend en charge jusqu'à 300 mm de longueur; alimentation d'une longueur jusqu'à 200 mm (sans HDD Rack) et 160 mm (avec HDD Rack) et limitation de la hauteur de RAM jusqu'à 60 mm (avec radiateur).



Pour une ventilation optimale, les quatre châssis peuvent accueillir jusqu'à deux de 200 mm à l'avant, deux de 140 mm en haut et un de 120 mm à l'arrière. Quant au refroidissement liquide tout-en-un, les quatre châssis peuvent installer une série de 360 ​​mm à l'avant et une série de 240 mm sur le dessus.



Ports d'E/S pratiques



Les Versa T25 TG, Versa T35 TG RGB, H330 TG et H350 TG RGB ont tous un USB 3.0 et deux USB 2.0 pour un accès direct grand en cas de besoin. En outre, les Versa T35 TG RGB et H350 TG RGB incluent un bouton RVB facile d'accès sur le côté droit du panneau supérieur pour la commutation des lumières et des effets RVB.



Disponibilité, garantie



Les châssis mi-tour Thermaltake Versa T25 TG, Versa T35 TG RGB, H330 TG, H350 TG RGB sont désormais disponibles à l'achat via le réseau mondial de revendeurs et distributeurs agréés Thermaltake. Il est couvert par une garantie de trois ans et pris en charge par le service client mondial et le réseau d'assistance technique de Thermaltake.



Pour plus d'informations :



