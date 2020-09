ADATA XPG lance le disque SSD GAMMIX S70 PCIe Gen4 M.2 2280.



ADATA XPG, un fournisseur de systèmes, de composants et de périphériques pour les joueurs, les professionnels de l'e-sport et les passionnés de technologie, annonce aujourd'hui le disque SSD XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4x4 M.2 2280. Avec le lancement du S70, XPG propose désormais une gamme complète de SSD Gen4, qui comprend les GAMMIX S50 et S50 Lite, pour répondre à une gamme de budgets et de besoins. Avec l'adoption du PCIe 4.0 de nouvelle génération, le GAMMIX S70 offre des performances de lecture et d'écriture inégalées et a la particularité d'être le SSD M.2 le plus rapide au monde.







Avec l'avènement des réseaux 5G et le volume sans cesse croissant de données traitées, PCIe Gen4 est une mise à niveau critique qui portera les périphériques de stockage au niveau supérieur. Le GAMMIX S70 étend la série de SSD Gen4 de XPG avec une nouvelle option pour les utilisateurs exigeants qui cherchent à exploiter le meilleur de PCIe 4.0. Des vitesses de lecture/écriture ultra-rapides allant jusqu'à 7400/6400 Mo par seconde.



Les utilisateurs n'auront aucun doute qu'ils ont atteint le summum des performances SSD. En combinaison avec la mise en cache dynamique SLC compatible NVMe 1.4, le S70 offre des performances bien supérieures à celles des SSD SATA et PCIe 3.0. Pour plus de facilité d'utilisation et de commodité, le S70 est rétrocompatible avec PCIe 3.0.







Pour des opérations et une stabilité fiables, le S70 est équipé de la conception exclusive de dissipateur de chaleur CoolArmor de XPG. Le dissipateur de chaleur en aluminium présente une structure en terrasses, qui ressemble à des couches de blindage, pour une surface accrue et des chambres creuses en dessous. Cette conception permet une dissipation thermique plus efficace qui peut réduire les températures jusqu'à trente pour cent.







En plus de ses principaux paramètres de performance, le S70 prend en charge la technologie de code de correction d'erreurs LDPC pour détecter et corriger une gamme plus complète d'erreurs de données pour des transmissions de données plus précises et une cote de Total Bytes Written (TBW) plus élevée.



De plus, avec la protection des données de bout en bout (E2E) et le cryptage AES 256 bits, le S70 garantit la sécurité et l'intégrité des données. Tous les composants encastrés dans le S70 ont passé avec succès un dépistage, des tests et une certification méticuleux pour fournir un produit fiable de la plus haute qualité. Le S70 est disponible en variantes 1 To et 2 To et est couvert par une garantie de 5 ans.



Pas de date ni de prix pour le moment.



