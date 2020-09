GIGABYTE dévoile la RTX 3090 TURBO.



Peut-être que les offres GeForce RTX 3090 les plus uniques de GIGABYTE doivent être l'édition Turbo. Peut-être sa carte la plus rentable basée sur le GPU à 1 500 Dollars, l'édition Turbo comprend une solution de refroidissement classique à soufflante latérale qui guide tout son air à travers un dissipateur thermique de type canal en aluminium, et hors du support arrière, sans aucun épuisement dans l'affaire.















C'est un choix audacieux pour une glacière étant donné la puissance typique de 350 W de la carte du RTX 3090. La carte a exactement 2 emplacements d'épaisseur et seulement 26,6 cm de long, ce qui en fait probablement le RTX 3090 refroidi par air le plus court. 11 cm de hauteur (standard pleine hauteur).



Un choix de conception intéressant de GIGABYTE est de localiser les deux connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches de la carte à l'extrémité arrière de la carte. GIGABYTE n'a pas révélé si la carte présentait des vitesses overclockées en usine, mais nous nous attendons à ce qu'elle s'en tient aux vitesses de référence. Les sorties d'affichage incluent deux de chacun des connecteurs HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4a.



TECHPOWERUP