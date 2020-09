Portwell construit une carte mère Intel Xeon avec 20 ports USB.



Avez-vous déjà ressenti le besoin que votre carte mère ait besoin de plus de ports ? Différents périphériques peuvent occuper un grand nombre de ports USB et les remplir presque tous rapidement. C'est là que la carte mère Portwell PEB-9783G2AR entre en jeu.



Construit sur le dernier chipset Intel W480E/Q470E conçu pour accueillir n'importe quel processeur 10 cœurs de 10e génération avec un TDP allant jusqu'à 80 W, la carte peut exécuter un processeur Xeon W ou un processeur Comet Lake-S Core classique. Cependant, ce qui rend cette carte unique n'est pas son chipset ou quoi que ce soit, c'est le nombre de ports USB présents.











Portwell a mis un étonnant 20 ports USB 3.1 Gen1 (vous avez bien lu) sur la carte, que vous pouvez exécuter à un débit de signalisation de données complet de 5 Gbit/s en même temps. La carte n'utilise aucune technologie de fractionnement, vous obtenez donc toute la bande passante.



Pour faire fonctionner autant de ports à pleine capacité, Portwell a vraisemblablement réacheminé les voies du chipset pour les connecteurs SATA 3 et les a utilisées pour les ports USB, ne laissant que deux ports SATA 3. La carte est conçue pour le facteur de forme FlexATX et dispose d'un port PCIe 3.0 latéral. Conçue pour Xeon, la carte prend également en charge la mémoire ECC et jusqu'à 128 Go de mémoire.



Il est possible d'avoir un devis sur le site de la marque : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations sur la carte mère : Cliquez ICI.



TOM'S HARDWARE