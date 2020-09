NVIDIA cessera de créer des profils de pilotes SLI après janvier 2021 !



NVIDIA a récemment limité la prise en charge de SLI avec uniquement le RTX 3090 prenant en charge la fonctionnalité et même alors uniquement via des API modernes telles que DirectX 12 et Vulkan, ce qui signifie que les jeux doivent explicitement prendre en charge SLI pour fonctionner. NVIDIA n'ajoutera plus de nouveaux profils de pilotes SLI sur RTX 20 Series et les GPU antérieurs à partir du 1er janvier 2021.







La seule façon d'utiliser SLI à l'avenir sera grâce à des intégrations de jeux natives que NVIDIA se concentrera sur l'aide aux développeurs. NVIDIA a également noté que divers jeux DirectX 12 et Vulkan proposent déjà des intégrations natives telles que ; Shadow of the Tomb Raider, Civilization VI, Sniper Elite 4, Gears of War 4 et Red Dead Redemption 2. Les applications créatives et autres que les jeux prenant en charge l'accélération multi-GPU continueront de fonctionner sur tous les GPU pris en charge.



