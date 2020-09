CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le JONSBO TR03-G.



Étui design spectaculaire de Jonsbo pour les joueurs avertis et les systèmes de spectacle accrocheurs. Le design triangulaire avec de grands éléments en verre trempé met la quincaillerie à l'honneur. La grande tour midi offre de l'espace pour du matériel solide et jusqu'à dix ventilateurs de 120 mm et un radiateur 360.























Les caractéristiques du Jonsbo TR03-G en un coup d'œil :



- Boitier élégante en aluminium,

- Panneaux avant et latéraux en verre trempé,

- Pour les cartes mères jusqu'au facteur de forme ATX,

- Les cartes graphiques peuvent être montées horizontalement ou verticalement,

- Le support protège les cartes de la flexion,

- Cage de disque dur modulaire pour supports de données et ventilateurs supplémentaires,

- Espace pour jusqu'à 10 ventilateurs de 120 mm et 1 radiateur 360.



TR03-G : vitrine élégante de Jonsbo



Le TR03-G, basé sur la forme triangulaire, attire tous les regards dans chaque configuration avec son design inhabituel et futuriste. Grâce aux deux grands panneaux latéraux et à une façade en verre trempé, un matériel de jeu puissant peut être mis à l'honneur.



Une carte mère jusqu'au format ATX a de l'espace dans le boîtier en aluminium. Les cartes graphiques jusqu'à une longueur de 460 millimètres peuvent être installées à la fois horizontalement et verticalement. Le support pratique empêche efficacement les cartes graphiques volumineuses et lourdes de se plier. Les refroidisseurs de processeur peuvent mesurer jusqu'à 175 millimètres de haut. Avec jusqu'à cinq disques 3,5 ou 2,5 pouces, la vitrine peut également contenir suffisamment de supports de données. Il existe des espaces de montage sur le plateau de la carte mère et dans la cage de disque dur modulaire à cet effet.



Au total, le Jonsbo TR03-G peut accueillir jusqu'à dix ventilateurs de 120 mm. Grâce aux nombreuses options de montage des ventilateurs et aux entrées d'air judicieusement placées, une alimentation en air optimale est garantie. Les filtres dans le sol et à l'avant protègent le système de la poussière. Pour les systèmes à refroidissement par eau, un radiateur de 360 ​​mm peut être placé à l'avant du boîtier. Le panneau d'E/S offre un port USB 3.0 de type C, deux ports USB 3.0, deux prises audio 3,5 mm et un bouton d'alimentation.



Voici la fiche technique :







Il est disponible sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Le prix est de : 243.60 euros.



Pour plus d'informations sur le boitier, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



CASEKING