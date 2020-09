Kingston annonce la disponibilité de clés USB cryptées DataTraveler 2000 de 128 Go.







Sunbury-on-Thames, Royaume-Uni - Kingston Digital Europe Co LLP, la filiale de mémoire Flash de Kingston Technology Company, Inc., un leader mondial des produits de mémoire et des solutions technologiques, annonce aujourd'hui la disponibilité du DataTraveler de 128 Go 2000 clé USB cryptée.



DataTraveler 2000 dispose d'un clavier alphanumérique qui permet aux utilisateurs de verrouiller le lecteur avec un mot ou une combinaison de chiffres pour un code PIN facile à utiliser offrant une couche supplémentaire de protection. Pour plus de sécurité, une fonction de verrouillage automatique est activée lorsque le lecteur est retiré du périphérique hôte s'il n'est pas correctement arrêté avant l'éjection.



«Alors que les disques de faible capacité offrent leurs propres avantages, les disques chiffrés de plus grande capacité sont devenus une nécessité avec la nécessité de transférer de plus grandes quantités de fichiers de données sensibles à mesure que de plus en plus de personnes travaillent à domicile», a déclaré Oscar Escayola, Flash Business Manager, Kingston EMEA. «Le DT2000 de 128 Go rejoint la gamme complète de disques cryptés haute capacité de Kingston, offrant des options de sécurité pour les consommateurs jusqu'au niveau militaire.»



DataTraveler 2000 est certifié FIPS 140-2 niveau 3 et offre un cryptage matériel AES 256 bits de niveau militaire. Conçu en pensant aux professionnels de l'informatique de sécurité mondiale, aux petites et moyennes entreprises et aux utilisateurs finaux, le DT2000 est parfait pour ceux qui ont besoin d'une protection électronique des données. Le chiffrement est effectué sur le lecteur sans laisser de trace du code PIN sur le système. Le lecteur est indépendant du système d'exploitation, ce qui le rend facilement déployable dans les environnements de travail où plusieurs périphériques et systèmes d'exploitation sont utilisés.



Caractéristiques



Interface : USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0),

Cryptage matériel des données : - AES 256 bits en mode XTS,

Capacités : 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go.



La vitesse:



USB 3.1



- 4 Go: 80 Mo/s en lecture, 12 Mo/s en écriture,

- 8 Go-16 Go: 120 Mo/s en lecture, 20 Mo/s en écriture,

- 32 Go-128 Go: 135 Mo/s en lecture, 40 Mo/s en écriture.



USB 2.0



- 4 Go: 30 Mo/s en lecture, 12 Mo/s en écriture,

- 8 Go-128 Go: 30 Mo/s en lecture, 20 Mo/s en écriture.



- Dimensions (entraînement avec manchon) : - 80 mm x 20 mm x 10,5 mm,

- Dimensions (entraînement sans manchon) : - 78 mm x 18 mm x 8 mm,

- Étanche/étanche à la poussière : - Certifié IP57,

- Compatibilité : - Conforme USB 3.0 et compatible 2.0,

- Température de fonctionnement : 0° C à 40° C,

- Température de stockage : - 20° C à 60° C,

- Configuration minimale du système: - Compatible USB 3.0 et compatible 2.0,

- Compatible avec : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, macOS v.10.12.x - 10.15.x, noyau Linux v.4.4.x, Chrome OS Android3,

- Garantie/assistance : Garantie de 3 ans avec support technique gratuit.



DataTraveler 2000 est disponible dans des capacités de 4 Go à 128 Go [1] et bénéficie d'une garantie de trois ans avec assistance technique gratuite.



[1] Une partie de la capacité indiquée sur un périphérique de stockage Flash est utilisée pour le formatage et d'autres fonctions et n'est donc pas disponible pour le stockage de données. En tant que tel, la capacité réelle disponible pour le stockage de données est inférieure à ce qui est répertorié sur les produits.



