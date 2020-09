XPG présente le SSD GAMMIX S50 Lite PCIe Gen4.







XPG annonce aujourd'hui le lecteur SSD (SSD) XPG GAMMIX S50 Lite PCIe Gen 4x4 M.2 2280. Avec l'avènement des réseaux 5G et le volume sans cesse croissant de données traitées, l'interface PCIe Gen4 est une mise à niveau critique qui portera les périphériques de stockage au niveau supérieur. Le S50 Lite étend la série GAMMIX S50 avec une nouvelle option pour les utilisateurs grand public souhaitant exploiter les capacités de PCIe 4.0.



Le XPG GAMMIX S50 Lite tire parti de l'interface PCIe Gen4x4 et des spécifications NVMe 1.4 standard pour offrir des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 3900/3200 Mo/s. Il arbore un dissipateur thermique en aluminium robuste qui réduit les températures jusqu'à 20% par rapport aux SSD M.2 nus. Le radiateur ajoute également de l'esthétique. Le GAMMIX S50 Lite est disponible dans des capacités allant jusqu'à 2 To.



Le XPG GAMMIX S50 Lite prend en charge la technologie de code de correction d'erreurs LDPC pour détecter et corriger une gamme plus complète d'erreurs de données pour des transferts de données plus précis et une note TBW (Total Bytes Written) plus élevée. De plus, avec la protection des données de bout en bout (E2E), la prise en charge du moteur RAID et le chiffrement AES 256 bits, le S50 Lite garantit la sécurité et l'intégrité des données. Tous les composants encastrés dans le S50 Lite ont passé un contrôle, des tests et une certification méticuleux pour fournir un produit fiable de la plus haute qualité.







