be quiet!, fabricant leader sur le marché des alimentations en Allemagne depuis 2007*, annonce de nouvelles solutions de refroidissement liquide tout-en-un. Le Pure Loop s'affiche ainsi comme un produit idéal pour les consommateurs recherchant de hautes performances et un fonctionnement des plus discrets, le tout avec un budget maîtrisé. Des caractéristiques comme une pompe doublement découplée, des ventilateurs Pure Wings 2 optimisés pour faire le moins de bruit possible, un réservoir muni d'un orifice facile d'accès pour un remplissage rapide et des tubes à gaine flexible participent à rendre le Pure Loop silencieux, fiable et polyvalent. De plus, be quiet! poursuit ses hautes exigences en matière d'esthétisme avec un design entièrement noir réhaussé par un liseré de LED blanches illuminant le bloc de refroidissement. Pour répondre aux besoins de refroidissement de chaque configuration, le Pure Loop est disponible avec quatre tailles de radiateurs différentes : 120mm, 240mm, 280mm et 360mm.



Pompe doublement découplée pour un refroidissement silencieux et fiable

Les systèmes de refroidissement liquide Pure Loop profitent d'une pompe doublement découplée permettant de réduire les vibrations. Le boîtier de la pompe, monté par-dessus les tubes, est à la fois découplé du bloc de refroidissement fixé sur le processeur et du radiateur. De plus, des patins en caoutchouc sont présents dans le boîtier de la pompe et participent aux efforts en matière de découplage. En outre, be quiet! propose jusqu’à trois ventilateurs Pure Wings 2 chacun doté de neuf pales au dessin optimisé pour un flux d’air qui frise la perfection, tout en maintenant un faible niveau sonore. La plaque froide profite d'un revêtement en nickel pour un refroidissement efficace de tous les processeurs classiques et permet l’utilisation d’un composé thermique à base de métal liquide.



Installation facile et solution de recharge

Les tubes gainés hautement flexibles participent d'une installation pratique même dans les boîtiers où l'espace est compté et augmentent la durée de vie du Pure Loop en évitant les éventuelles ruptures des tubes sur la durée. Preuve de la fiabilité de cette nouvelle gamme de produits de refroidissement, be quiet! ajoute un orifice de remplissage sur le radiateur, de sorte que le consommateur peut facilement rajouter du liquide de refroidissement tous les deux ans ou simplement lorsque cela est nécessaire afin de continuer à profiter de performances maximales pour une longévité accrue. Une bouteille avec 100ml de liquide de refroidissement est incluse et devrait permettre au moins six remises à niveau.



Design séduisant et éclairage LED subtil

Les performances ne sont pas le seul cheval de bataille du Pure Loop qui place également la barre très haut en matière de design. be quiet! a en effet retenu un coloris entièrement noir pour les ventilateurs, le radiateur et les tubes, et ce afin que ces éléments se fondent parfaitement dans tous les boîtiers PC du marché. Ce design se trouve accentué par la surface en aluminium du bloc de refroidissement, laquelle est réhaussée d'un subtil éclairage LED. Le Pure Loop est ainsi un véritable plaisir pour les yeux.



Quatre modèles avec prise en charge complètes des sockets grand public

Grâce au système de montage simplifié, le Pure Loop supporte tous les processeurs actuels du marché, AMD et Intel, à l’exception des processeurs AMD Ryzen Threadripper (Socket TR4/sTRX4). Le Pure Loop sera disponible en quatre tailles différentes. Voici nos recommandations de modèles en fonction de l’utilisation du Pure Loop souhaitée :



Pure Loop 120mm AMD Ryzen 3 (ou inférieur), Intel Core i3

Pure Loop 240mm AMD Ryzen 5, Intel Core i5

Pure Loop 280mm AMD Ryzen 5/7, Intel Core i5/i7

Pure Loop 360mm AMD Ryzen 7/9, Intel Core i7/i9

Fort d'une conception produit allemande, d'un design et de contrôle qualité stricts, le Pure Loop répond aux hauts standards de qualité de be quiet! et tous les modèles bénéficient d'une garantie fabricant de 3 ans.



Le Pure Loop sera disponible le 6 octobre 2020 à un prix public conseillé de 84,90 euros (120mm), 94,90 euros (240mm), 104,90 euros (280mm) et 119,90 euros (360mm)



*Source : GfK Panel Market Germany, unités de vente d’alimentations internes purs ordinateurs, Janvier 2020.