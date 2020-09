COUGAR présente la série d'alimentations XTC ARGB.







COUGAR présente sa première alimentation avec éclairage RVB adressable - la série COUGAR XTC ARGB. Avec le XTC ARGB, vous pouvez désormais avoir des effets RVB colorés sur votre alimentation pour une belle sous-lumière sur votre châssis de jeu. Il propose une variété de modes d'éclairage RVB, y compris une synchronisation parfaite avec les technologies de synchronisation RVB de la carte mère, notamment ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, GIGABYTE RGB FUSION et ASRock Polychrome RGB Sync.



Le COUGAR XTC ARGB dispose également de la certification 80PLUS offrant jusqu'à 86% d'efficacité de puissance fiable. Il est également livré avec la correction du facteur de puissance active avec une efficacité de conversion de puissance élevée. Sa valeur PF fournit jusqu'à 99% de puissance propre et fiable.



Le XTC ARGB est livré avec un condensateur de veille japonais à 105°C pour la stabilité de l'alimentation électrique. L'alimentation est également livrée avec un seul rail de sortie + 12V DC massif délivrant jusqu'à 52A, un maximum de 624W (XTC ARGB 650). La série XTC ARGB est également livrée avec la suite standard de protection comprenant OCP, OPP, OVP, UVP et SCP.







Voici la fiche technique :







La COUGAR XTC ARGB est disponible en variantes 450W, 550W et 650W. COUGAR n'a pas révélé de prix au moment de la rédaction de cet article.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



VORTEZ