NETGEAR annonce le routeur WiFi 6 Nighthawk Pro Gaming XR1000



NETGEAR, Inc., le principal fournisseur de produits réseau qui améliorent votre expérience de jeu, a annoncé la disponibilité très attendue du nouveau routeur Nighthawk Pro Gaming XR1000 WiFi 6 AX5400. Le XR1000 associe le matériel WiFi 6 de nouvelle génération avec le DumaOS 3.0 avancé, la dernière innovation en matière de gestion des paramètres réseau pour un gameplay optimisé. Le logiciel DumaOS 3.0 est spécialement conçu pour permettre aux joueurs de profiter d'un gameplay supérieur et d'un streaming vidéo plus fluide. Ce logiciel de pointe, combiné au matériel réseau le plus avancé, assure la stabilisation du ping et la réduction des pics de retard avec une connectivité fiable sur les réseaux filaires et sans fil.







Le Nighthawk Pro Gaming XR1000 est le premier routeur de jeu WiFi 6 alimenté par le logiciel de jeu DumaOS 3.0. Avec la dernière technologie WiFi 6, le XR1000 est spécialement conçu pour améliorer les performances et réduire la latence du réseau en ce qui concerne l'environnement de jeu, mais améliorera également l'expérience globale du réseau domestique pour chaque appareil connecté.



Pour booster encore plus l'expérience de jeu et offrir aux joueurs la meilleure connexion de jeu possible, le logiciel DumaOS 3.0 inclut de nouvelles fonctionnalités de pointe, telles que : Geo-Fencing personnalisable, Ping Heatmap, Application QoS avec allocation de bande passante, Connection Benchmark et Traffic Controller. Ce nouveau routeur Nighthawk Pro Gaming est unique avec sa liste avancée de fonctionnalités, qui offrent un contrôle optimisé de la connexion réseau pendant le jeu ou le streaming, garantissant que le jeu peut continuer sans interruption.



Comprenant les différents défis auxquels les joueurs sont confrontés avec leurs réseaux, NETGEAR a lancé pour la première fois la gamme de routeurs Nighthawk Pro Gaming en 2018, avec DumaOS en tant que tableau de bord avancé pour l'analyse et le contrôle des performances du réseau et de son impact sur l'expérience de jeu.



«NETGEAR est heureux de présenter le dernier ajout à la franchise Nighthawk Pro Gaming, développé pour améliorer l'expérience de jeu en ligne et fournir des performances réseau améliorées pour toute une famille d'appareils connectés», a déclaré David Henry, vice-président senior des produits pour la maison connectée pour NETGEAR.



«Nighthawk est depuis longtemps considéré comme une gamme de routeurs performants sur lesquels on peut compter pour les jeux en ligne. Désormais, avec le logiciel DumaOS 3.0 et la solution matérielle WiFi 6 ultime, le réseau sera équipé pour gérer la charge de plusieurs écrans de streaming et de jeux. plates-formes sans compromis sur la bande passante ou les taux de ping. "



Alors que la demande de divertissement en ligne via le streaming et les jeux a augmenté, le nouveau routeur Nighthawk Pro Gaming XR1000 WiFi 6 AX5400 répond à un besoin croissant du marché en matière de connectivité WiFi robuste qui devrait continuer à se développer selon les recherches actuelles du secteur.



«Les jeux vidéo sont l'un des principaux moyens par lesquels les amis et la famille restent connectés pendant une période difficile», a déclaré Mat Piscatella, analyste de l'industrie des jeux vidéo aux États-Unis, The NPD Group. "La croissance du nombre de joueurs dans tous les segments du jeu, ainsi que du temps passé à jouer ou à regarder du contenu lié au jeu, reflète la variété et la profondeur des expériences de jeu disponibles indépendamment des préférences de l'appareil, des intérêts de jeu ou du budget1."



Alors que de plus en plus de joueurs se déplacent en ligne, tirant souvent parti de plusieurs plates-formes connectées à la fois pendant le jeu, les principaux défis qui menacent d'interrompre ces expériences de jeu en ligne aujourd'hui sont la latence, les réseaux encombrés et les vitesses de connexion Internet. Le routeur Nighthawk Pro Gaming XR1000 WiFi 6 est conçu avec la capacité d'améliorer les performances WiFi jusqu'à 40% et de réduire les taux de ping jusqu'à 93% sous un réseau encombré, ce qui résout fondamentalement les principaux problèmes des joueurs et offre le meilleur expérience de jeu possible.



WiFi 6 est la nouvelle génération de technologie WiFi. Axé sur une capacité accrue, le WiFi 6 peut gérer un foyer rempli d'appareils connectés. La technologie est maintenant incluse dans de nombreux nouveaux appareils, y compris les versions de téléphones phares des principaux fabricants et a également été confirmée pour être incluse dans les dernières plates-formes de jeu, telles que la nouvelle Sony PlayStation 5.



Rejoignant la gamme primée Nighthawk Pro Gaming, la nouvelle XR1000 est la meilleure solution de jeu pour tous les besoins de votre réseau domestique. Les ménages étant touchés par le travail, l'apprentissage et les divertissements à domicile, les réseaux sont devenus soumis à la demande de nombreux écrans diffusant simultanément. L'environnement réseau encombré n'est pas bien adapté aux jeux en ligne où le moindre retard ou interruption pourrait signifier la fin d'une session.



Le WiFi 6 (802.11ax) est conçu pour relever les nouveaux défis des foyers modernes avec leur abondance d'appareils connectés qui se disputent la bande passante du réseau. Avec des connexions plus rapides et plus fiables et une capacité multipliée par 4, le WiFi 6 AX5400 bi-bande permet à davantage d'appareils de se connecter et de diffuser simultanément, sans affecter la vitesse ou la fiabilité.



Les cinq (5) ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps (1 WAN et 4 LAN) et le puissant processeur triple cœur de 1,50 GHz prennent en charge plus d'appareils pour un meilleur jeu en réalité virtuelle, le streaming 4K et plus encore tout en améliorant à la fois le sans fil, le câble et l'USB performance.



Avec une activité en ligne accrue, il est important de protéger votre réseau et votre confidentialité. Désormais disponible sur le routeur Nighthawk Pro gaming XR1000, la cybersécurité NETGEAR Armor est la protection contre les cyber-menaces la plus avancée pour votre réseau domestique et vos appareils connectés.



L'activation comprend un essai gratuit de 30 jours, après la période d'essai, un abonnement annuel de 69.99 Dollars est requis pour continuer le service. Les clients de NETGEAR Armor peuvent mettre à niveau leur VPN des 200 Mo gratuits de trafic de données cryptées par jour et par appareil vers un trafic de données crypté illimité pour un abonnement annuel supplémentaire de 39.99 Dollars.



Nouvelles fonctionnalités optimisées par DumaOS 3.0 :



- Allocation de bande passante (QoS) : donne la priorité aux appareils de jeu et alloue la bande passante par appareil ou application.

- Geo Fencing - Personnalise et filtre les serveurs de jeu sur lesquels vous jouez pour une expérience de jeu élevée. Ce n'est plus simplement une ouverture sphérique avec une zone gaspillée, cette fonctionnalité récemment mise à jour offre la possibilité de dessiner des formes personnalisées avec jusqu'à 47 angles.

- Ping Heatmap - Ping vos serveurs de jeu préférés pour afficher la qualité de votre connexion à chaque serveur sur une carte du monde.

- Benchmark de connexion : teste la vitesse, le ping et les performances de votre connexion en cas de congestion maximale.

- Contrôleur de trafic : bloque le trafic par appareil ou application selon un calendrier.



Prix et disponibilité



Le routeur Nighthawk Pro Gaming XR1000 WiFi 6 AX5400 est maintenant disponible au prix de 349.99 Dollars sur NETGEAR.com et d'autres détaillants en ligne.



