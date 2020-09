ASUS ROG lance un partenariat avec ACRONYM sur l'édition spéciale Zephyrus G14.



ASUS Republic of Gamers (ROG) a lancé aujourd'hui une collaboration avec ACRONYM, une agence de conception de vêtements techniques de premier plan, pour créer un ordinateur portable de jeu ROG Zephyrus G14 en édition spéciale qui associe un matériel haut de gamme à une nouvelle vision radicale de ce que la technologie peut être. Disponible à la vente dans le monde entier à partir d'aujourd'hui, cet appareil est basé sur un concept de design fondé sur la vision d'Errolson Hugh d'un utilisateur plus autonome: pas seulement un joueur, mais un penseur et un créateur.







Le co-fondateur d'ACRONYM, Errolson Hugh, a été un pionnier dans l'industrie du vêtement technique depuis la création de l'entreprise en 1994. Au cours des 26 années qui ont suivi, leur agence a construit un vaste portefeuille de design dédié à la fusion d'un style singulier avec les dernières technologies.



Qu'il s'agisse de concevoir des gammes de produits pour Nike et Arc'Teryx, des équipements de jeux vidéo virtuels pour Square Enix/EIDOS, ou de créer des vêtements sous leur propre drapeau, ACRONYM a fait ses preuves en tant que visionnaire dans l'industrie du vêtement avec un engagement envers l'approvisionnement. des matériaux de premier ordre pour créer des designs utilitaires qui vont bien au-delà du style.







À propos de l'approche de conception d'ACRONYM, Hugh déclare:

«Nous essayons de rompre la relation attendue avec un produit pour que l'utilisateur se sente plus conscient du produit en tant qu'outil, et le rende plus actif et engagé avec lui. Il est trop facile de devenir complaisant envers la technologie que nous utilisons et laissons entrer vies, et cela peut faire de nous des destinataires passifs d’informations, et donc moins créatifs et moins autonomes ».







Hugh a fait appel à un collaborateur de longue date, le designer David Rudnick, dont le studio, Terrain, est recherché par les leaders de l'industrie de la mode, de la musique et des arts pour leur approche visionnaire de la construction de systèmes visuels qui nécessitent une esthétique complètement originale. Ensemble, Rudnick et Hugh ont conçu et prototypé un nouveau langage de conception à partir de zéro, comprenant des polices de caractères et des traitements de matériaux sur mesure, touchant tous les aspects du ROG Zephyrus G14.



Cette approche avant-gardiste a fait d'ACRONYM un partenaire de conception naturel pour la Republic of Gamers. ROG s'engage à créer du matériel de jeu haut de gamme suffisamment puissant pour le travail et le jeu de niveau professionnel, tout en étant suffisamment personnalisable pour que chaque joueur puisse s'exprimer. Les créations d'ACRONYM incarnent systématiquement leur conviction que l'expression esthétique est une forme de liberté. Grâce au style, le public peut partager son histoire, à sa manière.



Repousser les limites de l'ingénierie



Aucun appareil n'incarne mieux la convergence du style et de la technologie que le Zephyrus G14 ultrafin. Avec son titre d'ordinateur portable de jeu de 14 pouces le plus puissant du marché, le G14 est bien équipé pour le multitâche quotidien et les jeux, et conçu avec des matériaux haut de gamme légers et suffisamment résistants pour voyager n'importe où - la toile idéale pour les ACRONYM première conception de matériel de jeu.



Allez n'importe où. Faire n'importe quoi



Au niveau des composants purs, le Zephyrus G14 est doté d'un processeur AMD Ryzen 9 à 8 cœurs à 16 threads et d'un puissant processeur graphique NVIDIA GeForce RTX 2060, ce qui lui donne le pouvoir de créer du contenu, comme l'édition de vidéos ou le streaming, et le laisse flamboyer à travers des tonnes de titres modernes. Il dispose également d'un écran de niveau IPS élégant validé par PANTONE pour la précision des couleurs et de la technologie de taux de rafraîchissement variable Adaptive Sync pour des jeux ultra-fluides.



Le fait que l'appareil parvienne à intégrer cette puissance considérable dans un châssis de 14 pouces de moins de 20 mm d'épaisseur amène la prime à un nouveau niveau. Le Zephyrus G14 est fabriqué à partir de matériaux haut de gamme, de son pont en alliage de magnésium à son couvercle en aluminium, qui lui permettent d'être aussi léger que solide. Visuellement, il se distingue également par son écran LED AniMe Matrix unique en son genre qui offre aux joueurs et aux créateurs une nouvelle plate-forme pour montrer des animations personnalisées, des effets de texte et des visualiseurs audio.



Redéfinir et étendre le jeu premium



Le ROG ZEPHYRUS G14 ACRNM RMT01 s'appuie sur cette base et l'améliore avec plusieurs fonctionnalités visuelles distinctes. La collaboration a repoussé les limites du possible, en utilisant des matériaux personnalisés, la gravure, l'usinage, des peintures spécialement développées et deux polices complètement originales pour donner vie à la vision d'ACRONYM.



Les gravures de précision le long de ses côtés renforcent l'idée qu'il s'agit d'un outil de précision qui a également pris un grand soin technique à fabriquer. Alors que ses surfaces en noir de carbone sont suffisamment élégantes pour se fondre dans n'importe quel environnement, un examen plus attentif révèle des touches frappantes, des marques schématiques et une iconographie qui invitent à la curiosité. Chaque détail de l'ordinateur portable a été pris en considération; même l'AniMe Matrix est équipé de huit animations conçues par ACRONYM exclusives à cet appareil.



ACRONYM s'adresse à chaque point de contact entre l'utilisateur et la machine. Même l'emballage de l'appareil est unique, conçu pour suivre pleinement la philosophie d'ACRONYM de durabilité et de fonctionnalité. Tout, de la boîte à la housse unique ACRONYM Airpak pour ordinateur portable, est conçu pour être réutilisable et recyclable. Dans l'ensemble, le ROG ZEPHYRUS G14 ACRNM RMT01 représente une nouvelle frontière audacieuse dans la technologie du jeu, fusionnant le style de nouvelle génération avec du matériel de nouvelle génération pour la prochaine génération de joueurs.



Le ROG ZEPHYRUS G14 ACRNM RMT01 a été conçu pour satisfaire les joueurs les plus dévoués et conçu par ACRONYM pour répondre aux besoins de la prochaine génération de professionnels créatifs. ACRONYM et ROG sont fiers de faire ensemble ce premier pas vers une nouvelle vision radicale de l'expérience des utilisateurs sur ce que peuvent être les matériels et les appareils personnels.



Caractéristiques :



- AMD Ryzen 9 4900HS,

- NVIDIA GeForce RTX 2060,

- Panneau IPS QHD Panatone 14 pouces validé.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP