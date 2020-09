GIGABYTE nous propose une nouvelle carte graphique : La RTX 3080 VISION OC Creator.



Jusqu'à ce que NVIDIA déploie des produits Quadro basés sur Ampère, la chose la plus proche d'une carte graphique "professionnelle" sur cette architecture doit être la nouvelle GeForce RTX 3080 VISION OC de GIGABYTE. La marque VISION de GIGABYTE est destinée aux créateurs, et la société parie qu'elle peut vendre le RTX 3080 sur ce marché, en espérant avoir la possibilité de l'associer aux pilotes Studio de NVIDIA. Le RTX 3080 VISION OC combine un circuit imprimé noir avec une solution de refroidissement principalement blanche caractéristique du schéma de conception VISION, ainsi que des accents en aluminium brossé.



















Le haut de la carte comporte un grand diffuseur ARGB en silicone qui s'allume dans n'importe quelle couleur ou transitions de couleur. Le refroidisseur à trois fentes et à trois ventilateurs utilise plusieurs piles d'ailettes en aluminium embrochées par six caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur qui acheminent la chaleur sur une plaque de base en cuivre.



Le refroidisseur est plus long que le PCB, donc GIGABYTE a percé des trous à travers la plaque arrière pour laisser passer l'air du troisième ventilateur. GIGABYTE expédie la carte avec un overclock d'usine encore non spécifié. La carte est alimentée par deux connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches. Les sorties d'affichage incluent deux connecteurs HDMI 2.1 et trois connecteurs DisplayPort 1.4a. La carte mesure 32 cm de long et 12,6 mm de haut et nécessite trois emplacements dans votre système.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP