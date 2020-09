Processeurs AMD "Vermeer" Zen 3 de marque sous la gamme Ryzen 5000 ?



AMD se préparerait à commercialiser ses processeurs de bureau Socket AM4 de nouvelle génération basés sur le MCM «Vermeer», sous la série Ryzen 5000. Le MCM «Vermeer» met en œuvre la microarchitecture «Zen 3» de l'entreprise dans le segment des clients. Il comprend jusqu'à deux processeurs complexes de classe 7 nm avec jusqu'à 8 cœurs chacun et un cIOD (puce IO client) actualisé. AMD aurait amélioré le cIOD avec un nouveau contrôleur de mémoire et plusieurs nouvelles bascules qui améliorent la bande passante mémoire. Le cIOD combine un complexe racine PCI-Express Gen 4 avec un contrôleur de mémoire DDR4 à double canal. Avec «Zen 3», AMD introduit également un algorithme de boosting amélioré et une fonction SMT améliorée.







Revenant à la nomenclature supposée d'AMD, et nous pourrions voir la société augmenter les numéros de modèle de son processeur à la série 5000 pour un nombre de cœurs équivalent. Par exemple, le Ryzen 9 5900X est une pièce à 12 cœurs/24 threads, tout comme le 3900X; alors que le Ryzen 7 5800X est une pièce à 8 cœurs/16 threads. Cela va à l'encontre des rumeurs selon lesquelles AMD pourrait profiter de la conception CCX à 8 cœurs de la microarchitecture «Zen 3» en découpant des pièces à 10 cœurs en utilisant deux CCD avec 5 cœurs activés chacun.



La raison pour laquelle AMD saute la numérotation de la série 4000 avec "Vermeer" a probablement quelque chose à voir avec "Renoir" prenant la plupart des numéros de modèle de la série 4000. "Renoir" est basé sur "Zen 2", et a récemment fait ses débuts sur le bureau, bien qu'en exclusivité OEM. La société prévoit d'introduire certains modèles de la série 4000G dans le segment de la vente au détail de bricolage. AMD devrait annoncer ses premiers processeurs de segment client «Zen 3» le 8 Octobre 2020.



VIDEOCARDZ