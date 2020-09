EIZO annonce le moniteur incurvé Ultrawide QHD + de 37,5 pouces.



EIZO Corporation a annoncé aujourd'hui la sortie du FlexScan EV3895 de 37,5 pouces - son premier moniteur ultra-large et incurvé. Le moniteur est développé pour refléter les besoins et les styles de travail des professionnels travaillant dans les salles de marché, les stations de négociation à domicile et les back-offices.



La résolution ultra-large de 3840 x 1600 (UWQHD +) offre presque trois fois plus de pixels que la résolution Full HD, ce qui permet aux utilisateurs d'organiser librement plusieurs applications sur le vaste écran. Plus un utilisateur s'assoit près d'un grand écran, plus la distance entre ses yeux et les bords éloignés de l'écran est grande. Le concave doux du FlexScan EV3895 amène ces bords à une distance plus confortable, améliorant la visibilité, la mise au point et l'immersion.



Le FlexScan EV3895 reflète les besoins des entreprises et des professionnels qui ont besoin de solutions prêtes à l'emploi pour faciliter le multitâche et la commutation de tâches. La fonction Picture-by-Picture (PbyP) affiche les images de jusqu'à trois sources d'entrée vidéo simultanément, économisant le temps et les tracas liés à la commutation entre les sources lors de l'utilisation de plus d'un ordinateur.



En outre, les utilisateurs peuvent choisir parmi six mises en page prédéfinies en fonction de leur style de travail individuel. La fonction de sélection USB intégrée du moniteur permet également aux utilisateurs d'utiliser une seule souris et un seul clavier pour faire fonctionner chaque fenêtre PbyP, éliminant ainsi le besoin de périphériques supplémentaires dans l'espace de travail.







Le moniteur est équipé d'une entrée USB Type-C pour une connectivité simplifiée. Cela permet aux utilisateurs d'afficher la vidéo, de lire l'audio, de transmettre des signaux USB et même d'accéder à un signal réseau à l'aide d'un seul câble. En outre, la connexion USB Type-C charge de manière fiable les ordinateurs portables et les petits ordinateurs de bureau avec une alimentation de 85 watts. En plus de l'USB Type-C, le moniteur est équipé d'un DisplayPort et de deux entrées HDMI.



La conception mince et sans cadre du FlexScan EV3895 lui permet de s'intégrer naturellement dans n'importe quel environnement. En plus du noir élégant, le meuble est disponible en blanc pour une option de couleur qui garde la zone de travail lumineuse. EIZO fournit également des câbles assortis pour une coordination des couleurs. Le support du moniteur dispose d'un conduit de câbles avec une plaque arrière amovible pour simplifier la gestion des câbles pour un espace de travail propre.



Le moniteur est équipé des technologies EcoView exclusives d'EIZO qui réduisent la consommation d'énergie jusqu'à 40%, tout en facilitant le confort des yeux. Le moniteur est certifié par les principales normes de durabilité complètes telles que TCO Certified Generation 8, EPEAT et EnergyStar. Il répond également à plusieurs des catégories définies par les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies pour le respect de l'environnement et une plus grande efficacité du travail.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



EIZO