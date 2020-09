EK lance des waterblock pour la conception de référence des cartes graphiques NVIDIA RTX 30 Series.



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement pour ordinateurs, est prêt à proposer son waterblock GPU hautes performances haut de gamme pour les cartes graphiques de référence NVIDIA GeForce RTX 30 Series. Le tout nouveau bloc d'eau porte bien son nom EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 D-RGB, et il est très important de garder à l'esprit que ce bloc d'eau de conception de référence n'est pas destiné aux cartes graphiques Founders Edition - elles obtiendront les leurs, blocs d'eau EK séparés et spécialement conçus.



"Ce dernier lancement de carte graphique n'était pas différent du précédent. Les informations dont nous disposions avant le lancement étaient très rares. Avec de nouvelles informations apparaissant chaque heure, nous avions pris des décisions drastiques que nous pensions être le meilleur choix pour Au cours de la nuit, nous avons complètement repensé nos blocs d'eau Vector de 2ème génération destinés aux cartes graphiques de mise en page de référence », a déclaré Edvard König, le fondateur d'EK.











Cela signifie également que les waterblocks qui étaient présentés dans la boutique en ligne EK jusqu'à aujourd'hui ne sont plus pertinents, ainsi que les prix qui ont été mis à jour.



Un Water Block EK pour les cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 3080 et 3090



Le nouveau waterblock est spécialement conçu avec une base en cuivre beaucoup plus épaisse de 11,2 mm pour effacer les grands condensateurs de la plupart des cartes graphiques de conception de référence. Cela donne au waterblock l'avantage sur le marché d'avoir une conception propre et une liste de compatibilité plus large, sans sacrifier aucune restriction de débit de liquide de refroidissement.



Ces waterblocks Vector de 2e génération refroidissent directement le GPU, la VRAM et le VRM (module de régulation de tension) car le liquide de refroidissement est acheminé directement sur ces zones critiques. Le bloc d'eau est en contact avec les MOSFET et les selfs pour maximiser le refroidissement et minimiser les risques de gémissement de la bobine, contrairement à certains produits actuellement disponibles sur le marché.



Ces waterblocks nouvellement développés présentent des chemins d'écoulement optimisés qui réduisent les instabilités hydrodynamiques et le vortex (points morts) à l'intérieur d'eux. De plus, cette nouvelle conception permet au terminal d'être vissé directement sur la plaque froide en cuivre du bloc GPU, ce qui le rend plus rigide et réduit les risques d'endommager le bloc d'eau.



Une conception de moteur de refroidissement Open Split-Flow est mise en œuvre, ce qui s'est avéré être une solution supérieure pour les blocs d'eau GPU. Il se caractérise par une faible restriction de débit hydraulique, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec des pompes à eau plus faibles ou des pompes fonctionnant à faible vitesse, tout en obtenant des performances optimales.



La géométrie de la plaque à jets et de la structure des ailettes a été optimisée pour fournir une distribution uniforme du débit avec des pertes minimales et des performances optimales lorsqu'elles sont utilisées dans une orientation donnée du flux de liquide de refroidissement, encore une fois, contrairement à certains produits actuellement disponibles sur le marché.



Le réseau d'ailettes est peuplé de 27 microfins avec des microcanaux de 0,5 mm de large qui offrent des performances de refroidissement optimales, sans restrictions de débit inutiles ni risques de colmatage. Le temps d'usinage des plaques froides pour ces nouveaux blocs d'eau de conception de référence est presque deux fois plus long que tout autre bloc d'eau EK jamais fabriqué.



La base du bloc est usinée CNC à partir de cuivre électrolytique nickelé, tandis que son plateau est usiné CNC soit en acrylique moulé semblable au verre, soit en acétal POM noir durable. Pour répondre aux besoins des amateurs de refroidissement liquide à l'ancienne, EK propose toujours des modèles en cuivre nu de ces waterblocks, qui ne sont équipés d'aucun effet RVB. Les waterblocks Vector GPU de 2e génération comportent également des bornes en plexi et en acétal qui correspondent au matériau du couvercle supérieur. L'étanchéité à l'eau est assurée par des joints toriques en EPDM de haute qualité, tandis que les entretoises en laiton sont déjà préinstallées et permettent une procédure d'installation sûre et facile.



- Liste de compatibilité actuelle pour les blocs hydrauliques EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 :



- Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix,

- Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix GS,

- Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix,

- Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix GS,

- GALAX GeForce RTX 3080 EX Gamer,

- GALAX GeForce RTX 3090 EX Gamer,

- KFA2 GeForce RTX 3080 SG 10 Go (38NWM3MD99NK),

- KFA2 GeForce RTX 3090 SG 24 Go,

- Palit GeForce RTX 3080 GamingPro (NED3080019IA-132AA),

- Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC (NED3080S19IA-132AA),

- Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA),

- Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA),

- PNY GeForce RTX 3080 10 Go XLR8 Gaming EPIC-X RGB Triple Fan Edition (VCG308010TFXPPB),

- PNY GeForce RTX 3090 24 Go XLR8 Gaming EPIC-X RGB Triple Fan Edition (VCG309024TFXPPB),

- Zotac GAMING GeForce RTX 3080 Trinity (ZT-A30800D-10P),

- Zotac GAMING GeForce RTX 3090 Trinity (ZT-A30900D-10P).



Éclairage D-RGB sur le bloc d'eau EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 D-RGB



L'embout esthétique abrite la bande LED D-RGB adressable. Ce waterblock possède un total de 12 LED RVB adressables individuellement et est compatible avec les technologies de synchronisation RVB populaires de tous les principaux fabricants de cartes mères. La flèche sur le connecteur LED D-RGB à 3 broches doit être alignée avec la marque + 5V sur l'en-tête D-RGB (adressable).



Plaque arrière pour le Water Block 3080/3090



EK recommande l'achat d'une plaque arrière de rétention, qui améliore l'esthétique globale de vos cartes graphiques et fournit également un refroidissement passif supplémentaire pour le cœur du GPU, la VRAM sur les cartes 3090 et l'arrière de la section VRM de la carte de circuit imprimé.



Waterblock de la série NVIDIA RTX 30 à venir



Il y a probablement beaucoup de questions sur les autres blocs d'eau de la série RTX 30 - pour les cartes AIB et Founders Edition en particulier. Les blocs d'eau EK pour les cartes graphiques des séries Strix et TUF suivront dans quelques jours, tandis que les waterblocks Founders Edition prendront un peu plus de temps, car EK prépare quelque chose de vraiment spécial pour ces cartes graphiques.



Disponibilité et prix



Les waterblocks et plaques arrière à couverture complète EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 sont fabriqués et assemblés en Slovénie, en Europe, et sont disponibles en précommande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs dédié. Les blocs d'eau et les plaques arrière devraient être expédiés début octobre, voire plus tôt.



- EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Plexi : 164.90 euros,

- EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Acétal : 159,90 euros,

- EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 - Cuivre + Plexi : 149.90 euros,

- EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 - Cuivre + Acétal : 149.90 euros,

- Plaque arrière EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 - Noir : 36.90 euros,

- Plaque arrière EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 - Nickel : 43.90 euros.



EKWB