Les disques Seagate Ironwolf de 18 To sont désormais certifiés pour une utilisation sur NAS ASUSTOR.



ASUSTOR Inc. est aujourd'hui fier d'annoncer que les disques durs Seagate ST18000NE000 IronWolf Pro 18 To ont été rigoureusement testés et sont désormais certifiés pour une utilisation avec une variété de périphériques NAS ASUSTOR. Les propriétaires des appareils NAS AS4002T, AS4004T, AS5202T, AS5304T et Lockerstor 2, 4, 8 et 10 sont pris en charge avec d'autres appareils en cours de route.







Avec une quantité croissante de données générées par les entreprises et les particuliers, les propriétaires de NAS ASUSTOR exigent également des capacités et des performances de disque dur plus élevées. ASUSTOR teste en permanence les disques durs pour assurer une compatibilité maximale afin d'offrir aux propriétaires la tranquillité d'esprit lors de la sélection des disques durs pour leur NAS.



Avec la dernière gamme de NAS Lockerstor hautes performances d'ASUSTOR, il fournit non seulement une large gamme de configurations, mais fournit également une accessibilité aux données plus fluide, plus rapide et plus sûre, garantissant que le périphérique NAS ASUSTOR répond aux besoins des particuliers et des entreprises.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP