Logitech G dévoile deux solutions audio pour le nouvel Oculus Quest 2.



Logitech G, une marque de Logitech, et leader de l'innovation dans le domaine des technologies et des équipements de jeu, a annoncé aujourd'hui de nouvelles solutions audio immersives Oculus Ready pour les joueurs Oculus Quest 2. Les nouveaux écouteurs de jeu Logitech G333 VR et le casque de jeu Logitech G PRO pour Oculus Quest 2.







"Les équipes d'Oculus et de Logitech G partagent la même passion pour le jeu et la même ambition de pousser l'innovation, le design et la technologie vers de nouveaux sommets. Nous sommes fiers de nous associer à Oculus pour offrir une expérience audio Oculus Ready VR nouvelle génération" a déclaré Vadim Kogan, responsable du développement commercial pour la RV et la RA chez Logitech. "Les écouteurs de jeu Logitech G333 VR et le casque de jeu PRO ont tous deux été soigneusement conçus pour prendre en charge la configuration de la réalité virtuelle et pour offrir l'expérience audio la plus immersive et la plus raffinée possible."







Les nouveaux écouteurs de jeu Logitech G333 VR sont les premiers écouteurs intra-auriculaires hautes performances de Logitech G à disposer d'un câble asymétrique de longueur personnalisée créé spécifiquement pour le casque Oculus Quest 2. Doté de deux pilotes audio dédiés, un pour les aigus et les médiums et un pour les graves, le G333 VR offre un son riche en détails pour une reproduction fidèle de tout le monde de la réalité virtuelle.



Certifié Oculus ReadyTM, le G333 VR est conçu avec un boîtier en aluminium robuste et des câbles plats élégants qui ne se tordent pas, le G333 VR assure une durabilité fiable et un look haut de gamme qui correspond à l'étonnant Oculus Quest 2.



Basé sur le casque PRO primé, le casque de jeu Logitech PRO est une solution audio supra-auriculaire Oculus ReadyTM certifiée pour Oculus Quest 2. Le casque dispose de la même technologie audio de base que celle du PRO d'origine, mais est livré avec une longueur personnalisée Câble pour une connectivité simple et efficace à votre Oculus Quest 2. Conçu pour le confort et la durabilité, le casque de jeu PRO est robuste, confortable et léger grâce à sa fourche en aluminium et son bandeau à cadre en acier, ses oreillettes en similicuir de qualité supérieure et ses coussinets en mousse à mémoire de forme.



Les deux produits devraient être disponibles en Septembre 2020.



Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP