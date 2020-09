TECHPOWERUP nous propose le test de la : ASUS GeForce RTX 3080 TUF Gaming OC.



L'ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC est le plus gros pari de la société sur la marque TUF Gaming depuis sa transformation d'un label de carte mère hyper-durable en un nom centré sur le jeu destiné aux joueurs à la recherche de produits durables et soucieux de leur valeur il y a quelques années.



ASUS place généralement TUF Gaming en dessous de la marque convoitée ROG. Au cours des dernières années, nous avons vu la société concevoir des cartes graphiques TUF Gaming basées sur des GPU d'entrée de gamme, mais il s'agit de la première sortie avec un GPU du segment passionné, le produit phare de NVIDIA GeForce RTX 3080 "Ampere", qui a fait ses débuts plus tôt ce mois-ci. ASUS a déployé des efforts d'ingénierie considérables pour en faire un produit haut de gamme doté de plusieurs fonctionnalités pratiques.



La GeForce RTX 3080 de NVIDIA, basée sur l'architecture graphique Ampere, est la première nouvelle technologie graphique grand public de l'équipe verte en deux ans, et un exercice pour faire en sorte que le raytracing en temps réel rencontre les performances de nouvelle génération. NVIDIA a pris la décision audacieuse d'introduire le lancer de rayons en temps réel dans le segment des jeux en 2018 avec RTX, une technologie qui combine des éléments de lancer de rayons en temps réel, tels que l'éclairage, l'ombre, les réflexions, l'occlusion ambiante et l'éclairage global, avec des scènes 3D matricielles classiques pour augmenter considérablement le réalisme.



Avec Ampère, NVIDIA présente sa 2ème génération avec encore plus d'effets RTX pour de meilleures performances. Le RTX 3080 est conçu pour rendre possible le jeu AAA avec raytracing à 4K UHD à 60 Hz, ou avec des taux de rafraîchissement élevés à une résolution inférieure.







L'architecture GeForce Ampere introduit un cœur CUDA à double débit de nouvelle génération qui peut effectuer des calculs simultanés FP32 + INT32. Le nouveau noyau RT de 2e génération double les performances de traversée et d'intersection BVH par rapport à la génération précédente et introduit un nouveau matériel à fonction fixe qui permet des effets RTX plus récents, tels que le flou de mouvement par lancer de rayons.



Le cœur Tensor de 3e génération partage de nombreux éléments de conception avec son cousin HPC alimentant le processeur A100 Tensor Core que NVIDIA a lancé ce printemps, qui exploite le phénomène de parcimonie dans les réseaux de neurones d'apprentissage en profondeur pour doubler les performances d'inférence de l'IA d'un ordre de grandeur. NVIDIA utilise fortement l'IA dans son pipeline de raytracing et des fonctionnalités de qualité d'image telles que DLSS. La nouvelle fonctionnalité DLSS 8K s'attaque au jeu 8K en tirant parti de l'IA.



La nouvelle GeForce RTX 3080 dispose de plus du double du nombre de cœurs CUDA que la génération précédente, avec plus de 8 704 cœurs CUDA, 68 cœurs RT, 272 cœurs de tenseur, 272 TMU et 96 ROP. Tout ce muscle de calcul est alimenté en données par une configuration de mémoire mise à jour composée de 10 Go de mémoire GDDR6X à 19 Gbps sur une interface de mémoire de 320 bits de large, ce qui correspond à 760 Go/s de bande passante ; c'est 70% plus élevé que la génération précédente.



Il existe plusieurs autres bits de «nouvelle génération», tels que la prise en charge du bus PCI-Express 4.0 x16, la dernière connectivité HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4a et l'accélération vidéo AV1. NVIDIA a construit le GA102 sur le processus FFN 8 nm Samsung spécialement conçu pour NVIDIA.



L'ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC conserve la caractéristique esthétique métallique de qualité militaire de la marque. Il utilise une solution de refroidissement charnue comprenant plusieurs piles d'ailettes ventilées par un trio de ventilateurs Axial-Tech de nouvelle génération d'ASUS.



Il y a une utilisation somptueuse de métal à la fois sur le carénage du refroidisseur et la plaque arrière. Le refroidisseur est plus long que le PCB en dessous. Tout comme la solution de refroidissement Dual Axial Flow-Through de NVIDIA sur la carte Founders Edition, ASUS a utilisé la longueur supplémentaire du refroidisseur pour évacuer l'air à travers la carte.



ASUS a donné à la carte des vitesses overclockées en usine de 1785 MHz GPU Boost (contre 1710 MHz de référence). La carte est alimentée par une paire d'entrées d'alimentation PCIe 8 broches conventionnelles. ASUS demande 730 $ pour le RTX 3080 TUF Gaming OC, une petite prime de 30 $ par rapport au design de référence. Dans cette revue, nous opposons la carte à une large sélection de cartes graphiques, à travers une sélection tout aussi large de jeux.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP