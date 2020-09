Le boitier Thermaltake DistroCase 350P est maintenant disponible.







Thermaltake annonce la disponibilité du châssis DistroCase 350P, un châssis unique qui se compose principalement d'une grande plaque de distribution avec une pompe D5 intégrée pour un refroidissement liquide personnalisé. Le Thermaltake DistroCase 350P a été présenté pour la première fois au Thermaltake Expo 2020, une exposition virtuelle qui a remplacé COMPUTEX 2020. Le DistroCase 350P dispose de plusieurs zones d'éclairage RVB qui peuvent être personnalisées à l'aide du logiciel de modification de lumière Thermaltake NeonMaker.











Conçu pour les amateurs de refroidissement par eau, le DistroCase 350P combine une pompe, une plaque de distribution, du verre trempé et des entrées et sorties stratégiquement positionnées dans la structure du cadre du boîtier. Le corps du châssis est en SPCC et PMMA avec une pompe D5 intégrée. Le DistroCase 350P prend en charge jusqu'à deux radiateurs de 360 mm sur le support de montage avant et gauche. De plus, le boîtier contient 48 LED ARGB qui prennent en charge la synchronisation RVB de la carte mère et le logiciel TT PLUS Ecosystem.



L'éclairage ARGB sur le châssis prend en charge les technologies de synchronisation RVB de la carte mère, notamment ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, GIGABYTE RGB Fusion et ASRock Polychrome RGB Sync ainsi que Razer Chroma. Il peut également être personnalisé à l'aide du logiciel d'éclairage Thermaltake NeonMaker et fonctionne également avec le service vocal Amazon Alexa.



Prix et disponibilité



Le Thermaltake DistroCase 350P est maintenant disponible dans une sélection de boutique en ligne TT Premium (Australie, Taiwan, Chine et Asie) et sur Alternate.de pour 729 euros.



