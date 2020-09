NVIDIA nous propose : Les GeForce 456.38 WHQL.



NVIDIA a publié aujourd'hui la dernière version du logiciel GeForce Game Ready. La version 456.38 WHQL prend en charge les nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 3080 et RTX 3090 "Ampère".



La version gigantesque du logiciel ajoute également une optimisation pour les jeux/fonctions suivantes :





"Fortnite avec RTX et DLSS sur tous les GPU GeForce RTX"







La nouvelle technologie NVIDIA Reflex est officiellement lancée, avec la prise en charge de «Fortnite» et «Valorant». Reflex est pris en charge sur tous les GPU NVIDIA remontant à la série GTX 900 «Maxwell».



Des optimisations sont également ajoutées pour «Halo 3 : OSDT» et «Mafia: Definitive Edition». L'application NVIDIA Broadcast et une foule de nouvelles fonctionnalités GeForce Experience, y compris les performances/superposition dans le jeu, le réglage des performances en un clic, HDR ShadowPlay Capture, le décodage AV1, la prise en charge de nouveaux écrans compatibles G-SYNC.



Une grande divulgation est enfouie dans les entrailles du journal des changements de pilote, que les GPU RTX 30 de la série "Ampère" ne prennent pas en charge SLI (comme dans le multi-GPU implicite), seulement le multi-GPU explicite via des API modernes telles que DirectX 12 et Vulkan (si pris en charge par le jeu).



NVIDIA a déjà limité l'interface NVLink nécessaire pour SLI uniquement à son SKU RTX 3090 le plus élevé, de sorte que l'absence de multi-GPU implicite marque effectivement la fin du SLI pour les futurs GPU. Cela dit, la technologie elle-même est très présente sur tous les GPU qui la prennent en charge, à condition que les jeux le fassent.



NVIDIA a annoncé la série GeForce RTX 30 "Watch Dogs : Legion" + GeForce NOW. L'achat d'une nouvelle carte graphique GeForce RTX série 30 s'accompagne désormais d'un abonnement d'un an au service de jeu cloud GeForce NOW, et vous obtenez le prochain chapitre de la franchise Watch Dogs, qui prend en charge une tonne de fonctionnalités NVIDIA RTX, y compris éventuellement DLSS 8K.



Game Ready



- Fortnite RTX : Ce nouveau pilote Game Ready prend en charge la nouvelle mise à jour spectaculaire de Fortnite qui ajoute des effets raytraced, NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex et une carte RTX personnalisée.

- Halo 3 : ODST: Mafia: The Definitive Edition.



Technologie de jeu



- Inclut la prise en charge des GPU GeForce RTX 3080 et 3090,

- GeForce Experience Réglage automatique des performances pour les séries GeForce RTX 30 et RTX 20,

- Surveillance des performances en jeu GeForce Experience pour les séries GeForce GTX 600 et supérieures,

- L'enregistrement de gameplay ShadowPlay prend désormais en charge le HDR sur les séries GTX 900 et supérieures (RTX 3090 peut capturer 8K 30fps HDR),

- Application NVIDIA Broadcast avec suppression du bruit alimentée par l'IA et arrière-plan virtuel,

- 5 nouveaux moniteurs compatibles G-SYNC.



Nouvelles fonctionnalités



- Prend en charge CUDA 11.1.



Profils SLI



- Porte de Baldur 3,

- Comanche (GPU NVIDIA Turing et versions ultérieures),

- Crusader Kings III,

- Désintégration (GPU NVIDIA Turing et versions ultérieures),

- Population zéro,

- RIDE 4 (GPU NVIDIA Turing et versions ultérieures),

- Rocket Arena (GPU NVIDIA Turing et versions ultérieures),

- The Blackout Club (GPU NVIDIA Turing et versions ultérieures).



SLI



- SLI implicite désactivé sur les GPU NVIDIA Ampere,

- Le SLI implicite, dans lequel le pilote émet des hypothèses avec les profils d'application pour réaliser la mise à l'échelle du GPU, est désactivé sur les GPU NVIDIA Ampere. Le SLI explicite est toujours pris en charge, où l'application connaît l'état du SLI et utilise des extensions (telles que des nœuds liés DirectX 12, des groupes de périphériques Vulkan ou des extensions de multidiffusion OpenGL) pour émettre des commandes vers chaque périphérique du groupe SLI.



Problèmes résolus



- [Batman Arkham Knight] : l'activation de la planification GPU accélérée par le matériel sur les jeux PhysX entraîne une fréquence d'images inférieure. [2988376],

- [Call of Duty : Modern Warfare] : le jeu peut voir par intermittence une baisse de la fréquence d'images lorsque le lancer de rayons est activé. [3050468],

- [Detroit : Become Human] : Le jeu peut planter. [3037846],

- [Forza Horizon 4] : Le bégaiement se produit dans le jeu après avoir parcouru quelques tours. [3101001],

- [Horizon Zero Dawn The Complete Edition] : le scintillement et la corruption de texture se produisent dans le jeu après avoir défini le filtrage anisotrope sur 16x à partir du panneau de configuration NVIDIA. [200638389],

- [madVR] [MPC-HC] : divers problèmes HDR se produisent lors de l'utilisation du moteur de rendu madVR avec MPC-HC. [3038381]

- [Minecraft Java Edition] : Le jeu peut planter lorsqu'il est lancé avec XSplit Broadcaster en arrière-plan. [3052464],

- [World of Warcraft] : les objets scintillent au hasard. [3101638],

- La lecture vidéo sur l'écran secondaire ralentit/se fige lors de la lecture d'un jeu sur l'écran principal si la planification GPU accélérée par matériel est activée [200586262],

- [Notebook] : l'écran n'est pas détecté lorsqu'il est connecté au port Thunderbolt 3 sur l'ordinateur portable HP Spectre x360-15t-df100. [3087076],

- [Notebook] [NVIDIA Control Panel] : avec le mode Clone défini, seules les pages Developer sont visibles dans le panneau de configuration NVIDIA après le branchement à chaud d'un écran DisplayPort/HDMI Freesync. [200637570],

- [Notebook] : Lorsqu'un jeu est joué sur l'écran principal et qu'une vidéo YouTube est lue sur l'écran étendu, la lecture de viudeo est lente et saccade. [200586262],

- [Pascal GPU] [Marvel's Avengers : Le jeu peut planter lors du changement de fenêtre [Alt + Tab] pendant que le jeu est en cours d'exécution. [3101682].



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP