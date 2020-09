Logitech publie une révision du micrologiciel déverrouillant 25600 DPI sur certaines souris.



Logitech a publié une mise à jour du micrologiciel qui déverrouille une résolution de 25600 DPI sur certaines souris de sa gamme. La société tire parti de son capteur développé en interne HERO pour démontrer ses capacités, atteignant une «sensibilité de niveau submicronique» comme témoignage de ses prouesses matérielles. Certes, Logitech sait que les utilisateurs auront du mal à obtenir quoi que ce soit de cette résolution DPI par rapport, par exemple, aux 16000 DPI qui sont plus courants parmi les solutions de souris haut de gamme. Plus que tout, cela sert comme une sorte de «réussite débloquée» pour l'entreprise.











Les 25600 DPI signifient cependant que la souris n'a pas besoin de corrections externes pour atteindre une précision de suivi de 98% - aucun lissage ou accélération de la souris n'est requis. Les utilisateurs qui ont choisi de s'associer à Logitech et qui ont acquis une souris G903 Hero, G502 Lightspeed, Pro Wireless, G703 Hero, G604, G502 Hero, G403 Hero ou une souris Pro peuvent tous avoir ce dernier firmware installé, ce qui augmentera les paramètres DPI sélectionnables. dans le G Hub de Logitech. Utilisez simplement le hub pour télécharger et installer la nouvelle révision du micrologiciel et vous devriez être prêt à partir.



TECHSPOT