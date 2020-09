EVGA annonce XR1, le premier appareil de capture certifié OBS au monde.



Le périphérique de capture EVGA XR1 vous permet de partager le monde avec le mode Pass Through 4K HDR - Enregistrez à 1080P/60FPS pendant que vous jouez à 4K/60FPS avec HDR. Comprend également un mode Pass Through avancé qui vous permet de passer à un taux de rafraîchissement de 144 Hz + HDR en appuyant sur un bouton. Pas besoin de déconnecter ou de désactiver pour profiter de toutes les capacités de votre écran.











Pour The Game Streamer : capturez et diffusez instantanément chaque instant de chaque victoire de votre jeu. Pour les professionnels : connectez une caméra pour organiser des conférences Web, des réunions, des conférences ou des séminaires pour une meilleure qualité vidéo. Pour l'utilisateur expérimenté: connectez plusieurs EVGA XR1 avec des caméras connectées pour une diffusion multi-angles.















Affichez vos niveaux audio, changez les couleurs et plus encore en appuyant sur un bouton. Contrôlez le volume de votre Mic-In avec les commandes intégrées, pas besoin de quitter votre jeu ou de lancer un logiciel. L'EVGA XR1 est le PREMIER appareil certifié pour OBS. Logiciel gratuit et open source pour l'enregistrement vidéo et la diffusion en direct. Téléchargez et commencez à diffuser rapidement et facilement sur Windows.



TECHPOWERUP