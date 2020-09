Acer lance le moniteur OmegaLine CB342CKC.



Acer a publié un nouvel ajout 4K ultra-large à sa gamme sous la forme du moniteur CB342CKCsmiiphuzx (non, cet éditeur de nouvelles ne s'est pas endormi sur son clavier; c'est le nom réel du modèle). Le nouvel Acer CB342CKC entre dans la gamme OmegaLine de la société et dispose d'un panneau IPS de 34 pouces avec une résolution UWQHD (3 440 x 1 440) et un rapport hauteur/largeur 21: 9. "taux de rafraîchissement, et Acer cite des temps de réponse de 1 ms. Le faible taux de rafraîchissement pourrait être quelque peu compensé par l'ajout de FreeSync d'AMD.







Le CB342CKC offre en outre une luminosité de 400 nits, bien qu'il n'y ait pas de certification DisplayHDR. Le moniteur couvre 99% de l'espace colorimétrique sRGB, et les angles de vision sont bien entendu pour une dalle IPS - 178°. En ce qui concerne les E/S, nous pouvons compter sur 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB 3.1 Type-C, 2x USB 3.1 Type-A (hub) et un haut-parleur stéréo 2x 3 W. Les caractéristiques de qualité de vie comprennent - un réglage de l'inclinaison de 5 ° à 35 °, un pivot à 360 °, un réglage en hauteur de 150 mm et un support VESA à pas de 100x100 mm.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP