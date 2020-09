AMD nous propose : Les Radeon Software Adrenalin en version 20.9.1 Bêta.



AMD a publié aujourd'hui la dernière version de Radeon Software Adrenalin 2020 Edition. La version 20.9.1 beta se concentre principalement sur la résolution des problèmes, il n'y a pas de nouvelles optimisations de jeu à avoir. Pour commencer, les pilotes corrigent un plantage du système lors du changement de tâche à partir des jeux, en activant la superposition des performances ou en ouvrant les navigateurs Web/la lecture vidéo sur des écrans supplémentaires sur les cartes graphiques Radeon "Navi".



Les problèmes de performances avec Project CARS 3 avec superposition de mesures de performances ont été corrigés. Quelques erreurs d'installation lors de l'installation des pilotes sur les processeurs Ryzen Mobile avec des graphiques Radeon ont été corrigées. La mise hors tension de certains écrans avec FreeSync activé les fait rester noirs, ce problème a été corrigé. Un écran scintillant avec Borderlands 3 avec Radeon Boost activé, a été corrigé.



Le décodage du contenu HEVC à l'aide du décodeur AMF entraînant une corruption de la sortie vidéo a été corrigé. Les bugs liés à l'application des profils de ventilateurs de performance ont été corrigés. La corruption de couleur aléatoire intermittente dans CS: GO lors du matchmaking a été corrigée. Les problèmes de lecture VP9 ont été corrigés.







Problèmes résolus



- Un écran noir, une panne du système ou un TDR peuvent survenir pendant le jeu lors de l'exécution de changements de tâches, de l'activation de la superposition des mesures de performances ou de l'ouverture de contenu vidéo / navigateurs Web sur des écrans secondaires sur les configurations système des produits graphiques de la série Radeon RX 5000.

- Project CARS 3 peut rencontrer des problèmes de performances lorsque la superposition des mesures de performances du logiciel Radeon est activée.

- L'erreur 1603 peut se produire lors de l'installation du logiciel Radeon sur certains processeurs mobiles AMD Ryzen 5 avec des configurations système graphiques Radeon.

- L'erreur 195 peut survenir lors de l'installation du logiciel Radeon sur certains processeurs mobiles AMD Ryzen 3 dotés de graphiques Radeon Vega.

- Sur certains écrans, un cycle d'alimentation de l'écran lorsque Radeon FreeSync est activé peut faire en sorte que l'écran reste noir jusqu'à ce que le système soit redémarré ou que l'écran soit branché à chaud.

- Un scintillement peut se produire dans Borderlands 3 à certains endroits lorsque Radeon Boost est activé.

- Le décodage de certains contenus HEVC à l'aide du décodeur AMF peut entraîner une corruption de la lecture des clips.

- Les profils de ventilateur de réglage des performances peuvent parfois ne pas être appliqués après le chargement d'un profil enregistré.

- Le logiciel Radeon peut parfois planter ou se fermer automatiquement lors de l'analyse d'un jeu dans l'onglet Jeux.

- Une corruption de couleur aléatoire peut se produire par intermittence sur certaines surfaces lors du matchmaking dans Counter-Strike: Global Offensive.

- Les notifications peuvent manquer d'icônes ou de texte lorsque des raccourcis clavier sont utilisés pour appeler certaines fonctionnalités de streaming et d'enregistrement de Radeon Software.

- Des scintillements de luminosité peuvent être ressentis lors de la lecture de certains contenus vidéo VP9 via des applications ou des navigateurs Web sur les configurations système des produits graphiques de la série Radeon RX 5000.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



AMD