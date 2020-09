In Win lance des variantes de 140 mm de ventilateurs de boîtier Saturn et Jupiter.



In Win a annoncé aujourd'hui la disponibilité de sa série premium Saturn ASN140 et des ventilateurs grand public Jupiter AJ140, 140 mm. Les deux séries offrent un effet d'éclairage ARGB à lueur douce et attrayante grâce à leurs pales de ventilateur givrées, éclairant l'intérieur du boîtier, tandis que la série Saturn présente également des rayures rigides autour de son cadre transparent qui fournit un effet unique lorsque la lumière se réfracte.







Le Saturn ASN140 fournit jusqu'à 93,97 CFM de flux d'air, tandis que le Jupiter AJ140 fournit jusqu'à 100,45 CFM de flux d'air. Leur large plage de vitesse, leur contrôle PWM intelligent à 4 broches et leurs patins de montage en caoutchouc antichoc en font la solution idéale pour les refroidisseurs de processeur, les radiateurs à refroidissement liquide ou dans le cadre d'un PC refroidi par air. Les deux séries sont équipées de paliers lisses pour fournir un bruit plus faible et une durée de vie plus longue.



Conception modulaire brevetée avec connexion en guirlande unique



Les séries Saturn et Crown sont compatibles, les deux incluent une conception de câble modulaire brevetée. De plus, les séries Saturn et Jupiter peuvent connecter en série jusqu'à six ventilateurs de la même série, ce qui simplifie considérablement la gestion des câbles. Cela permet de garder les ordinateurs bien rangés, d'éliminer le stress lié au routage de plusieurs câbles et de contourner les limitations des cartes mères sans connecteurs de ventilateur suffisants.



Éclairage ARGB avec synchronisation logicielle et contrôleur en un clic disponible



Avec 16,8 millions de combinaisons d'éclairage via les LED ARGB, les utilisateurs peuvent vraiment coordonner les couleurs de leurs versions de PC pour correspondre parfaitement à d'autres composants autour de thèmes définis. Les deux séries peuvent se synchroniser avec le logiciel de carte mère compatible ARGB d'ASUS, Gigabyte, MSI ou ASRock, ou l'effet d'éclairage peut également être contrôlé à l'aide du contrôleur InWin ARGB One-Click. Les packs triples de ventilateurs des séries Saturn ASN140 et Jupiter AJ140 comprennent un contrôleur ARGB One-Click, permettant à un constructeur de PC de contrôler facilement leur éclairage et d'améliorer l'esthétique de leur boîtier.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP