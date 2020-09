SteelSeries nous propose : Le Arctis 9.



SteelSeries, le leader mondial des périphériques de jeu et d'esports, annonce aujourd'hui le nouveau membre de la gamme primée Arctis - l'Arctis 9, un casque de jeu sans fil haute performance pour PC et PlayStation. L'Arctis 9 sera compatible avec la PlayStation 5 au lancement.



L'Arctis 9 est doté de la connexion sans fil sans perte de 2,4 GHz à latence ultra-faible éprouvée de SteelSeries pour un son haute fidélité, afin que les joueurs puissent profiter d'une expérience de jeu sans décalage sur PC et PlayStation. Comme l'Arctis Pro Wireless et l'Arctis 9X, l'Arctis 9 dispose également d'une connexion Bluetooth simultanée aux appareils mobiles pour les appels, la musique et le chat VoIP tout en écoutant l'audio du jeu avec une clarté sans perte de 2,4 GHz.















L'Arctis 9 perpétue la tradition de la famille Arctis en utilisant le même microphone certifié Discord et le même paysage sonore Arctis signature acclamé par la critique que le reste de la gamme Arctis. Le microphone ClearCast utilise une conception bidirectionnelle pour une suppression supérieure du bruit et une clarté naturelle, tandis que le paysage sonore Arctis signature met l'accent sur les sons subtils et critiques du jeu, permettant aux joueurs d'entendre chaque détail du jeu.







La batterie optimisée de l'Arctis 9 offre plus de 20 heures d'utilisation sans fil non-stop sur une seule charge. Le casque utilise également le bandeau de suspension emblématique des lunettes de ski pour un confort incroyable, associé à des coussinets d'oreille en tissu Airweave et à un bandeau renforcé en acier pour un ajustement parfait et une durabilité durable.



Le casque dispose également de commandes sur l'oreille pour ChatMix, afin que les joueurs puissent régler le son du jeu et du chat à la volée directement à partir du casque, et utilise DTS Headphone : X v2.0, pour des repères de position du son surround incroyablement précis sur PC.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Il est disponible sur le site de STEELSERIES.



Le prix est de : 199.99 euros.



STEELSERIES