AMD Radeon RX 6000 Series RDNA2 en photo ! Y compris une variante plus petite de deux ventilateurs !



Une nouvelle image et deux nouveaux rendus des prochaines cartes graphiques RDNA2 AMD Radeon RX 6000 ont été présentés sur le Web par JayzTwoCents. Ceux-ci s'ajoutent au rendu officiel et au modèle 3D Fortnite révélé à partir de lundi. La première photo montre un angle de vue de dessus de la prochaine carte phare d'AMD, avec sa solution de refroidissement à trois ventilateurs à double emplacement.



Vous pouvez également voir le nouveau design de ventilateur doté de turbines en toile, similaires aux ventilateurs ASUS Axial-Tech, qui dirigent tout leur flux d'air axialement sur le dissipateur thermique ci-dessous. Outre le rouge et le noir, il y a des morceaux d'argent sur le carénage du refroidisseur en métal, y compris des morceaux de chrome réfléchissant et des alésages en diamant des entrées du ventilateur.















Jayz a également révélé une carte de conception de référence plus petite jamais vue auparavant de la série RX 6000, qui présente une conception de carte légèrement plus courte et une configuration à deux ventilateurs. Il prédit que la plus grande carte à trois ventilateurs pourrait être commercialisée en tant que série RX 6900 haut de gamme, tandis que la carte à deux ventilateurs pourrait être lancée dans un segment différent : les séries 6800 ou 6700. AMD devrait révéler les cartes graphiques RDNA2 de la série RX 6000 le 28 Octobre 2020, mais en cours de route, nous sommes sûrs de recevoir de nombreuses autres révélations de ce type.



VIDEOCARDZ