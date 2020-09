CORSAIR lance la série 4000 de boîtiers moyennes tours.



CORSAIR, un leader mondial des périphériques de jeu hautes performances et des composants pour passionnés, a lancé aujourd'hui la nouvelle série 4000 de boîtiers PC passionnés, introduisant trois nouveaux modèles à sa gamme primée - le 4000D, 4000D AIRFLOW et l'iCUE 4000X RGB. La série 4000 voit une nouvelle convention de dénomination pour les boîtiers CORSAIR, avec un numéro de série définissant le facteur de forme et les fonctionnalités de base, et un identifiant pour signifier les caractéristiques uniques de chaque modèle, ce qui permet aux clients de choisir plus facilement un boîtier qui correspond aux priorités de leur construction. .



Que les constructeurs de PC choisissent le style minimaliste du 4000D, le flux d'air amélioré du 4000D AIRFLOW, ou le verre trempé et l'éclairage RVB ajoutés du 4000X RGB, ils découvriront un boîtier PC chargé de fonctionnalités innovantes. Le nouveau système de gestion des câbles RapidRoute permet de cacher facilement et rapidement vos câbles hors de vue pour une construction propre, tandis que les nouveaux ventilateurs équipés de la technologie CORSAIR AirGuide fournissent un flux d'air concentré pour un refroidissement amélioré.















Les boîtiers de la série 4000 comprennent des ventilateurs dotés de la nouvelle technologie AirGuide, ajoutant des aubes anti-vortex qui concentrent le flux d'air sous une forme conique, ciblant les zones où se trouvent vos composants les plus chauds et améliorant le refroidissement.



Les AIRFLOW 4000D et 4000D comprennent deux ventilateurs AirGuide de 120 mm, tandis que le 4000X RGB comprend trois ventilateurs SP RGB ELITE AirGuide de 120 mm avec huit LED RVB adressables individuellement par ventilateur, ainsi qu'un contrôleur iCUE Lighting Node CORE.



Avec les trois boîtiers offrant le même intérieur et la même expérience de construction, le panneau avant est l'endroit où les constructeurs de PC trouveront les principales différences pour les aider à répondre aux besoins de leur construction. Le 4000D dispose d'un panneau avant en acier massif minimaliste pour une durabilité exceptionnelle et une apparence nette, avec des canaux de ventilation dédiés de chaque côté.



Le panneau avant du 4000D AIRFLOW va encore plus loin avec des découpes triangulaires frappantes dans le panneau en acier qui permettent une prise d'air optimale. Le 4000X RGB allie style et substance, offrant un panneau avant en verre trempé avec des canaux de ventilation dédiés pour montrer l'éclairage de ses trois ventilateurs SP RGB ELITE.



Tous les boîtiers de la série 4000 offrent suffisamment d'espace pour le refroidissement, pouvant accueillir jusqu'à 6 ventilateurs de 120 mm ou 4 ventilateurs de 140 mm. Leur intérieur spacieux peut accueillir jusqu'à un radiateur de 360 ​​mm à l'avant ou 280 mm dans le toit (en fonction de la hauteur de la RAM).



Les boîtiers de la série 4000 ont 2 supports SSD 2,5 pouces et 2 plateaux HDD 3,5 pouces pour vos besoins de stockage, un panneau avant E/S moderne comprenant un port USB 3.1 Type-C et un panneau latéral en verre trempé sans outil pour offrir un fantastique vue de votre système et de son éclairage.



Avec une nouvelle technologie et un design innovants, il est plus facile que jamais de construire un superbe PC hautes performances, les 4000D, 4000D AIRFLOW et 4000X RGB offrent un bon départ pour votre prochaine grande configuration.



Disponibilité, garantie et prix



Les CORSAIR 4000D, 4000D AIRFLOW et iCUE 4000X RGB sont immédiatement disponibles sur la boutique en ligne CORSAIR et sur le réseau mondial CORSAIR de revendeurs et de distributeurs agréés.



Les modèles 4000D, 4000D AIRFLOW et iCUE 4000X RGB bénéficient d'une garantie de deux ans, aux côtés du service client mondial et du réseau de support technique CORSAIR.



TECHPOWERUP