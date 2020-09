Bitspower nous propose : Le Monoblock pour MSI MEG Z490 Ace.



Bitspower a présenté aujourd'hui un monobloc CPU + VRM spécialement conçu pour la carte mère MSI MEG Z490 Ace (modèle: BP-MBMZ490ACE). Le monobloc fournit un refroidissement liquide au processeur Socket LGA1200 et à la solution CPU VRM adjacente, en établissant un contact avec ses composants les plus chauds, le DrMOS, via des coussinets thermiques.















La zone de contact du processeur présente une finition miroir, vous pouvez donc utiliser votre propre TIM. Le matériau principal du monobloc est le cuivre nickelé, associé à un dessus en acrylique transparent parsemé de LED RVB adressables. Le canal de liquide de refroidissement principal passe au-dessus de la zone VRM et un treillis micro-ailettes sur le socket du processeur.



Disponible dès maintenant, le Bitspower BP-MBMZ490ACE est au prix de 205 Dollars.



TECHPOWERUP