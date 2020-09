ADATA XPG lance le disque SSD GAMMIX S50 Lite PCIe Gen4 M.2 2280.



ADATA XPG, un fournisseur de systèmes, de composants et de périphériques pour les joueurs, les professionnels de l'e-sport et les passionnés de technologie, annonce aujourd'hui le disque SSD XPG GAMMIX S50 Lite PCIe Gen 4x4 M.2 2280. Avec l'avènement des réseaux 5G et le volume toujours croissant de données traitées, l'interface PCIe Gen4 est une mise à niveau critique qui portera les périphériques de stockage au niveau supérieur. Le S50 Lite étend la série GAMMIX S50 avec une nouvelle option pour les utilisateurs grand public souhaitant exploiter les capacités de PCIe 4.0.



«Avec le lancement du S50 Lite, nous avons étendu notre offre de SSD PCIe 4.0 pour répondre non seulement aux demandes des premiers utilisateurs, mais également aux utilisateurs grand public, que ce soit pour le travail ou les loisirs», a déclaré Ibsen Chen, directeur du marketing produit chez ADATA. «Avec le soutien de nos partenaires stratégiques de Silicon Motion, nous avons investi dans le développement d'un SSD de nouvelle génération, accessible et offrant des performances exceptionnelles.







«Nous sommes très heureux qu'ADATA ait lancé le nouveau SSD GAMMIX S50 Lite alimenté par la nouvelle solution de contrôleur SM2267 PCIe Gen4 de SMI», a déclaré Nelson S. Duann, vice-président principal du marketing et de la R&D chez Silicon Motion. «En tant que partenaire de longue date, Silicon Motion offre le meilleur support de sa catégorie pour répondre aux exigences de haute qualité d'ADATA. Le nouveau GAMMIX S50 Lite et notre SM2267 apportent des expériences utilisateur améliorées et des performances élevées pour aider à inaugurer le cycle de mise à niveau vers les SSD PCIe Gen4 . "







Doté d'un contrôleur SMI SM2267, de la dernière interface PCIe Gen4 et de la prise en charge de NVMe 1.4, le S50 Lite peut atteindre des performances de lecture/écriture soutenues allant jusqu'à 3900/3200 Mo/s. Il offre également des performances de lecture et d'écriture aléatoires allant jusqu'à 490K/540K IOPS, offrant aux utilisateurs l'avantage de transmissions de données accélérées pour une productivité et un divertissement améliorés.



De plus, grâce au contrôleur SM2267 et à une conception thermique optimisée, le S50 Lite reste frais, jusqu'à vingt pour cent de moins, pour une excellente stabilité. En combinaison avec la mise en cache dynamique SLC et la mémoire tampon hôte, le S50 Lite offre des performances supérieures à celles des SSD SATA. Le S50 Lite est rétrocompatible avec PCIe 3.0 pour plus de facilité d'utilisation et de commodité.







En plus de ses caractéristiques de performance de base, le S50 Lite prend en charge la technologie de code de correction d'erreur LDPC pour détecter et corriger une gamme plus complète d'erreurs de données pour des transferts de données plus précis et une note TBW (Total Bytes Written) plus élevée.



De plus, avec la protection des données de bout en bout (E2E), la prise en charge du moteur RAID et le chiffrement AES 256 bits, le S50 Lite garantit la sécurité et l'intégrité des données. Tous les composants encastrés dans le S50 Lite ont passé un contrôle, des tests et une certification méticuleux pour fournir un produit fiable de la plus haute qualité. Le S50 Lite est disponible en variantes 1 To et 2 To et est couvert par une garantie de 5 ans.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP