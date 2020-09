Acer lance un moniteur de jeu HDMI 2.1 4K 144 Hz de 28 pouces.



Acer a récemment dévoilé le moniteur de jeu 4K 144 Hz XV282K KV avec connectivité HDMI 2.1. Le XV282K KV est le premier moniteur d'Acer à prendre en charge HDMI 2.1 en plus de VESA DisplayHDR 600 et AMD FreeSync. Le moniteur dispose d'un panneau IPS 4K de 28 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz qui proviendrait d'Innolux. Le moniteur a été certifié compatible VESA DisplayHDR 600 et devrait offrir une couverture DCI-P3 de 98% avec un rapport de contraste de 1000: 1.











Le XV282K KV est livré avec un support réglable qui peut être facilement retiré pour exposer le support VESA 100 mm x 100 mm. Le moniteur comprend également une seule connexion DisplayPort 1.4 en plus des deux ports HDMI 2.1. Le moniteur dispose d'un concentrateur USB 3.0 intégré avec quatre ports de type A ainsi qu'un pass-through audio de 3,5 mm. Le moniteur a été trouvé en vente sur le site d'achat chinois Taobao où il est actuellement proposé en précommande à 8 499 CNY (~ 1 245 USD). Le moniteur pourrait voir une sortie internationale en 2021 une fois que les précommandes chinoises auront été exécutées.



TAOBAO