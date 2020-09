Conception de référence RDNA2 AMD Radeon RX 6000 "Big Navi" illustrée.



AMD a dévoilé sa conception de référence de la carte graphique de la série Radeon RX 6000. Cette carte sera probablement le produit phare d'AMD basé sur son architecture graphique RDNA2. La carte comprend une nouvelle solution rafraîchissante de refroidissement à trois ventilateurs axiaux à double emplacement qui utilise de grands nouveaux ventilateurs à flux d'air élevé dotés de turbines en toile, et un dissipateur thermique à ailettes en aluminium qui couvre toute la longueur de cette carte d'environ 30 cm de long. Une variante de l'insert avec la marque Radeon a été taquinée l'année dernière. Il s'agit de la deuxième conception de référence d'AMD avec trois ventilateurs axiaux, après la Radeon VII.



















La carte dispose de deux entrées d'alimentation PCIe à 8 broches exactement là où vous les attendez. Les sorties d'affichage incluent une paire de DisplayPorts, un HDMI et un USB de type C. Étant donné que l'échappement d'air est guidé hors du haut de la carte avec son agencement d'ailettes (et aucun à partir des E/S arrière), AMD dispose d'un bouclier d'E/S scellé comme la Radeon Fury. AMD s'est associé à Epic Games pour une carte de chasse au trésor Fortnite qui vous permet de voir un modèle 3D de la carte sous plus d'angles. Nous vous épargnerons la chasse au trésor avec une vidéo d'Anshel Sag.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Le connecteur USB-C nous a fait réfléchir à la raison d'être d'AMD. VirtualLink est mort dans l'eau, avec presque aucun preneur du segment VR HMD. Lorsque cette carte était en développement, AMD aurait vu des signes clairs de la réponse tiède du marché de VirtualLink.



D'autre part, il existe de nombreux moniteurs professionnels compatibles USB-C Thunderbolt. On se demande si AMD vient de se fixer sur un contrôleur Intel "Cactus Ridge" et a donné à cette carte la capacité Thunderbolt, avec le passthrough DisplayPort ? Un port de type C grand-unifié serait celui qui aurait une connectivité DisplayPort, Thunderbolt et USB3/USB4.



VIDEOCARDZ